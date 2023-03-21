台中大甲懷德堂民代爭設1500納骨櫃位 力拚10月啟用
清明節將近，不少民眾提早掃墓，近年因公墓遷葬，納骨塔需求急劇上升，而台中市大甲懷德堂已近八成滿，熱門風水方位更需等候半年至1年，令家屬罣礙。今台中市議員施志昌到場會勘，爭取近780萬元，大甲懷德堂將增設1500個納骨櫃位，規劃全方位風水，2樓設置96組個人式儲骨箱，力拚10月正式啟用。
今天上午，施志昌會同台中市生命禮儀管理處與大甲文武里里長葉淑惠到大甲懷德堂會勘。施志昌指出，大甲懷德堂納骨塔櫃位使用率已近八成滿，而往生者入塔有建議風水與方位，最久民眾得等半年至1年，必須先寄放塔位。
大甲文武里里長葉淑惠說，目前納骨塔的櫃位比較短缺，民眾必須候位等待，希望這次納骨塔櫃位增設工程可以盡快完成，家屬能就近祭拜祖先。
中市生管處表示，今年度台中市編列4500萬元的經費新設納骨櫃位，其中780萬元用在大甲懷德堂，目前規劃一樓新設1500個納骨櫃位，各方位風水面向均有，二樓新設96組個人式儲骨箱，則為單一方位，目前在設計階段，預計5月可以上網招標，工程時間約四個月，最快10月就可正式啟用。
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