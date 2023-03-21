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林下經濟振興山村 大青、羊奶頭具潛力開放林地種植

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
林務局推廣林下經濟，今年將俗稱「羊奶頭」的藥用植物「天仙果」納入林下經濟作物品項。圖／林務局提供
林務局推廣林下經濟，今年將俗稱「羊奶頭」的藥用植物「天仙果」納入林下經濟作物品項。圖／林務局提供

林下經濟夯，林務局開放種植段木香菇、木耳、森林蜂等品項，今年再納入台灣馬蘭、天仙果，南投林管處表示，馬蘭是天然藍染的重要原料，天仙果俗稱「羊奶頭」常用於食補保健，具推廣潛力，可望振興原鄉或山村經濟，增加林農收益。

林務局南投林管處指出，為友善環境，且兼顧林農生計，林務局4年前推動林下經濟，在維持森林植被、不用除蟲劑及化肥等規範下，開放種植段木香菇、木耳、森林蜂、台灣金線連及台灣山茶等品項，今年初再公告新增台灣馬藍及天仙果。

而台灣馬蘭又稱「大青」是天然藍染的重要原料，透過藍染工藝製成服飾配件、文創商品，近年很受消費者青睞，其適合在溪谷旁闊葉或鬱閉針葉樹林下的高溼度環境生長，栽種成功可採收莖葉做染料，採收期可達2、3年，頗具市場潛力。

天仙果是藥用植物，俗稱「羊奶頭」、「牛奶埔」，多用在食補保健，坊間常拿其根莖來燉煮雞湯或豬腳，且葉子能烘乾泡茶、成熟果實能當零嘴吃，全株都可利用，而其適合生長在海拔800米以下的闊葉林或灌叢下，栽種2年後就能採收。

南投林管處表示，開發林下生產高價值的森林副產物，不僅友善環境，也有助於振興埔里、魚池、仁愛等地原鄉或山村經濟，創造林業價值鏈，因此承租國有林地者可依林地條件選擇合適項目經營，也將廣納意見持續評估增加林下作物品項。

林務局推廣林下經濟，開放林下養蜂，增加林農收益。圖／林務局提供
林務局推廣林下經濟，開放林下養蜂，增加林農收益。圖／林務局提供
林務局推廣林下經濟，今年將俗稱「大青」的天然藍染原料「台灣馬蘭」納入林下經濟作物品項。圖／林務局提供
林務局推廣林下經濟，今年將俗稱「大青」的天然藍染原料「台灣馬蘭」納入林下經濟作物品項。圖／林務局提供

藍染 南投

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