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這不是滷豬腳！南投埔里超擬真饅頭 地方熱議

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里有烘焙業者因應閏年推出豬腳、麵線饅頭，但因滷豬腳饅頭擬真程度太高，地方熱烈討論。圖／民眾提供
南投埔里有烘焙業者因應閏年推出豬腳、麵線饅頭，但因滷豬腳饅頭擬真程度太高，地方熱烈討論。圖／民眾提供

明天（22日）迎來農曆閏二月，按傳統習俗，出嫁的女兒要準備豬腳麵線回家，為父母添福壽，但不少長者基於健康或茹素，不太適合高油脂飲食，南投埔里有烘焙業者推出豬腳、麵線饅頭，而其滷豬腳饅頭擬真程度太高，地方熱烈討論。。

台灣諺語「三年一閏，好壞照輪」，而因閏年在民俗上被視為「歹年冬」，甚至因天數拉長會減壽，有了「逢閏年減壽，遇上閏月要添壽」的說法，並由出嫁女兒準備豬腳麵線回娘家給父母親吃，希望長輩「呷麵線添福壽」、「呷豬腳增勇健」。

而今年癸卯兔年，適逢農曆閏2月，從明天（22日）起至4月19日，近期已有不少民眾按習俗購買豬腳麵線要給長輩，只是並非每個長輩都愛吃豬腳，難免因牙口不好、茹素或養生，對油脂含量頗豐的豬腳敬謝不敏。

埔里一家素食烘焙坊因此做出豬腳、麵線等饅頭，但因滷豬腳超級擬真，令人嘖嘖稱奇，地方熱議，議員陳宜君也去選購，看到實品時驚呼，簡直幾可亂真，連肌理紋路都像真的豬腳，逼真程度百分百，也讓人看見業者對產品的細膩與堅持。

古姓麵包師傅則說，他是理工科出身，挺要求要做到精確，為真實呈現滷豬腳的顏色，以可可粉、焦糖揉進麵糰，不斷嘗試調色，骨頭則用白麵糰及芋頭泥，而芋泥蒸熟後會有自然的細微孔洞，看起來就像是豬骨內的骨髓。

他花了很多時間去研究滷豬腳的比例、大小，認真考究滷製後皮跟肉會縮水一點，以及橫切面的皮、肉、骨排列狀況，終於做出超擬真的豬腳饅頭，但也怕太真實，部分民眾無法接受，也設計Q版豬腳跟麵線饅頭，盼透過相關產品能減少殺生。

饅頭 埔里 父母

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