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彰化農地違章工廠改善送件截止 仍有57家未送件

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
低汙染農地違章工廠提送改善計畫今天截止，彰化縣仍有57家仍未送件。本報資料照片
低汙染農地違章工廠提送改善計畫今天截止，彰化縣仍有57家仍未送件。本報資料照片

低汙染農地違章工廠提送改善計畫今天截止，彰化縣仍有57家未送件，縣府經濟暨綠能發展處指出，由於收件是以郵戳為準，因此數據可能再減少，未提送改善計畫的違章工廠，將依法採取斷水斷電等措施。

縣府經綠處表示，為解決全國未登記工廠，中央主管機關經濟部希望讓未登記工廠「全面納管」，輔導朝向合法化；彰化縣政府皆依「工廠管理輔導法」及「特定工廠登記辦法」相關規定，輔導既有2016年5月20日前未登記工廠納管改善成為特定工廠登記，地方政府會全力配合，希望未來能夠斷絕農地新增違章工廠。

經綠處表示，為催促業者盡速如期提交改善計畫，縣府除以雙掛號送達外，還以電話逐一通知、鄉鎮市公所及工策會都派員逐家拜訪，到今天為止，全縣約仍有57家仍未送件，但仍有今天寄發以郵戳為憑等待統計者。部分廠商未送件者，不乏心存觀望，以拖待變，有的則因改善成本過高或者土地非自有，才未送件。

縣府經綠處指出，已申請納管改善計畫及特定工廠者，目前已積極審理中，且並非全部廠商都能符合相關法規，目前審查如發現非屬工廠及非屬低汙染事業皆已駁回業者申請；於聯合審查後，將盡速將審查結果通知相關廠商，如果能改善者，將請業者積極改善，以利輔導業者合法安心經營。

低汙染農地違章工廠提送改善計畫今天截止，彰化縣仍有57家仍未送件。本報資料照片
低汙染農地違章工廠提送改善計畫今天截止，彰化縣仍有57家仍未送件。本報資料照片
低汙染農地違章工廠提送改善計畫今天截止，彰化縣仍有57家仍未送件。本報資料照片
低汙染農地違章工廠提送改善計畫今天截止，彰化縣仍有57家仍未送件。本報資料照片
低汙染農地違章工廠提送改善計畫今天截止，彰化縣仍有57家仍未送件。本報資料照片
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農地 彰化

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