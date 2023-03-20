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台中巨蛋預算再加35億 市府拚下半年動工

中央社／ 台中20日電
台中市政府向市議會提出追加預算新台幣35億元。圖／台中市政府提供
台中市政府向市議會提出追加預算新台幣35億元。圖／台中市政府提供

台中巨蛋計畫案歷經6次流標後，台中市政府向市議會提出追加預算新台幣35億元，藍綠議員今天在審議時都擔心能否順利招標，市府表示，預算通過後即上網公告，拚下半年動工。

台中巨蛋原編列預算近65億元，於去年5月20日上網公開招標，結果流標6次，市府重新檢討預算後，提出計畫總經費124.47億元，為減輕市庫負擔，市府提出追加預算35億元，其餘約24.49億元，未來優先由後續ROT（重建、營運、移轉）及BOT（興建、營運、移轉）廠商規劃並投資施作，或由市府視招商情形籌編預算辦理。

台中市議會今天召開臨時會審議巨蛋追加預算案，藍綠議員都希望台中能順利孵蛋成功，也關心未來是否還會再追加預算，同時通過追加預算後，能否順利完成招標。

市議會國民黨團書記長黃馨慧表示，反對追加預算等於反對巨蛋興建，也沒人不接受採取ROT或BOT的方式營運，但市府必須要為講不清楚道歉。國民黨市議員朱暖英也說，別的縣市有大型巨蛋場館辦活動，而台中連個蛋影都沒有，十分可惜。

民進黨市議員江肇國則認為，盧秀燕過去在施政報告中，有6次提到巨蛋完工日在民國115年，現在延宕到117年，應該要為政策跳票向市民道歉。綠營市議員陳雅惠表示，上週巨蛋追加預算在市議會臨時會專案報告中，市府隻字未提巨蛋總預算為124億多元，她質疑市府欺騙議會，未來如果無法順利招標，應該有人負責任。

盧秀燕表示，近幾年不論BOT、ROT、OT（營運移轉）案，台中廠商都有看到商機，比如洲際棒球場當年花10億元興建，現在企業投資80多億元建設附屬商場，同時多功能運動中心迷你蛋及停車場已完成，是成功的ROT案例；另巨蛋所在地的14期，就在北屯和西屯區當中，區位很好，廠商一定會看到商機。

台中市運動局長李昱叡表示，巨蛋6次流標，這次提出追加預算案，獲得議會支持通過後，預計今年上半年將標案調整後上網公告，力拚下半年動工。

台中市都發局長李正偉指出，雖無法保證新增24億多元後，是否可以完善招商，但開始興建後一定會配合運動局同步進行工程興建，以及後續BOT、ROT相關事宜。

台中市 BOT 台中巨蛋 盧秀燕

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