農地工廠大限到 南投8家未送改善計畫恐遭拆除

低汙染農地違章工廠提送改善計畫今天（20日）截止，南投縣建設處受理365件，仍有6家未送件、2家不符資格難補件，縣府建設處表示，後續將會依照中央政策指示，對縣內尚未送件的未登記農地工廠進行斷水斷電、甚至拆除違建等處分。

「工廠管理輔導法」修正案自2020年3月2日施行，凡領有臨時工廠登記者，在原臨時登記事項範圍內，須在2年內（去年3月19日）申請納管，3年內（今天）前提出工廠改善計畫，10年內取得「特定工廠登記」，落日期限則為20年。

建設處指出，南投縣去年申請納管的農地臨時工廠共有426家，經審查後駁回或自行撤案共53件，而通過申請的373家業者應在今天（20日）之前提出工廠改善計畫，縣府後續才能持續輔導業者取得「特定工廠登記」，讓農地工廠合法。

而去年通過申請納管的373家工廠，已有365家提交改善計畫，因此尚有8家未送件，經該處初步了解，未送件中有2家因廠區規模不符規定，本來確定會駁回撤案，但剩下6家直至今天下午5時也未送件，之後恐遭勒令停業命運。

建設處表示，為解決農地工廠問題，中央透過「工廠管理輔導法」協助符合條件的業者就地合法，申請期限一過就沒機會補辦，因此縣府後續將會依照中央政策指示，對縣內尚未送件的未登記農地工廠進行斷水斷電、甚至拆除違建等處分。