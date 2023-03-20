孵巨蛋錢多一倍 盧秀燕：新竹球場錢多3倍台中算客氣

台中市議會今進行第4屆第1次臨時會，韓國女團Black Pink在高雄開演唱會加溫，藍綠爭辯台中巨蛋話題。民進黨強調，不是要擋巨蛋，但市府盤點出總經費124.47億，且計劃BOT或ROT，但在專案報告一字未提，藍綠議員都要求市府道歉！不過國民黨議員認為，市府目前採取ROT是最好的方式，完成主體建築，內裝再由營運廠商依市場趨勢規劃，是務實作法。明天（22日）議會進行二、三讀，將繼續討論巨蛋預算，不過藍營掌握多席次，追加預算應可過關。

台中市長盧秀燕把巨蛋視為連任三大須完成的建設之一，另包括綠美圖及會展中心。綠營對巨蛋的預算編列方式大表不滿，議員陳淑華甚至質疑，追加35億，總經費漲到99.98億，是去年底為了市長爭取連任，便宜行事。陳要求市長盧秀燕說明，事前是否知道有關局處隱匿預算、隱瞞議會？

盧秀燕回答多位綠營議員的質疑，她認為大可不必隱瞞巨蛋的預算，她舉例，新竹棒球場從3.5億變12億、台南捷運從780億成長到5000億、桃機第二航廈的內裝也是另一個標，她說「今天我們編的預算還算是客氣的」，接著電價大漲，鋼價漲不漲？其他物料也得漲，市府預算核實編列。

不過市府專案報告為何均本提及總預算爆漲、採BOT或ROT等質疑，都發局長李正偉及運動局長李昱叡相繼道歉，對預算與報告的疏失概括承受。

綠營議員另質疑，廠商看到要補近25億的缺口，恐怕會卻步。盧秀燕表示，不管巨蛋採BOT、ROT或OT案，台中廠商可有看到商機。比如洲際棒球場當年花10億蓋起來，現在企業投資80多億建設附屬商場，同時多功能運動中心迷你蛋及停車場已完成，是成功的ROT案例；另巨蛋所在地的14期，區位非常好，就在北屯和西屯兩大區當中。盧市長指出，因大家對台中的商業環境有興趣，區位如此好，潛力十足，廠商一定會看到商機。

運動局長李昱叡說，目前大型運動場館，如台中國民運動中心都是引進民間資源加入，進而促進與優化公共建設，在財政部相關案例上都有成功的作法。會先參考成功案例，做好硬體後，引進優質廠商與營運團隊，在前期投資和營運管理會來努力。

國民黨議員黃馨慧、黃健豪等人表示，支持市府後續營運及內裝採用ROT案，也是目前較為合適的民間促參模式，畢竟台中巨蛋作為多功能綜合運動展演場館，營運所需設備、器材，都需端視營運廠商未來營運規劃而定，如果全部由市府興建完成，可能限縮營運廠商的營運項目及投資意願，最好的方式是完成主體建築，內裝再由營運廠商依當時的市場來規劃。