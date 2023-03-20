彰化縣政府慶祝兒童節 舉辦8場兒童劇巡演全免費

為慶祝兒童節，彰化縣政府從於3月24日到4月30，舉辦10場次系列闖關遊戲、藝術表演活動，其中8場兒童劇巡演一律免票入場，縣長王惠美邀請親子一起參加，共度歡樂時光。

首場是3月24日上午9點在彰化演藝廳辦理「112年度模範兒童表揚活動」，接著3月26日上午9點30分在員林市圓林園辦理「彰化囝仔好幸福-童萌會Party time」兒童節慶祝活動，現場有免費體驗「氣墊遊戲床」、「鯊魚寶寶見面會」及「摸彩抽大獎」。

4月1日到4月30日，更邀請6個國內優質兒童劇團，辦理8場次的「兒童劇鄉鎮巡演活動」，分別4月1日晚上7點在線西國中操場 由蘋果劇團 演出「黃金海底城」、4月2日 下午3點在 二水國小群育館由蘋果劇團演出「低頭族小龍女」、 4月8日下午3點在村上國小活動中心由萍蓬草兒童劇團演出「新綠野仙蹤」、4月9日 下午3點在埔心國中活動中心由小青蛙劇團 演出「傑克與魔豆」。

4月15日晚上7點在芳苑國中操場由如果兒童劇團「醜小鴨遇見灰姑娘」、4月16日 下午3點在溪州國小活動中心由萍蓬草兒童劇團演出「新綠野仙蹤」、 4月29日下午3點在芬園鄉環保公園內風雨球場由海波兒童劇團演出「勇兔茹比與黃金蘿蔔」、4月30日下午3點在秀水高工活動中心由鞋子兒童實驗劇團演出「 老鼠娶親」。

王惠美說，這8場兒童劇巡演一律免票入場，每場演出現場可蓋戳章1個，累積2個戳章以上，就可兌換相對應精美小禮品1份。