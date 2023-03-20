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維護清明掃墓交通 彰化警方針對10處大型公墓交管

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市第一及第二納骨塔前的大埔路，每逢清明節就湧現掃墓車潮，警方都會派員警疏導。本報資料照片
彰化市第一及第二納骨塔前的大埔路，每逢清明節就湧現掃墓車潮，警方都會派員警疏導。本報資料照片

今年清明節連續假期從4月1日至5日為期5天，為維護清明掃墓期間的交通，彰化縣警察局提前在連假前一周末3月25、26日即開始，針對全縣主要10個大型公墓規劃警力，實施交通疏導，呼籲民眾配合。

這10處公墓的交管措施分別為，彰化市第2公墓從4月1日至5日每日8時至16時禁止車輛進入，車輛請停放培元中學停車場；芬園鄉第3公墓於4月1日至5日每日8時至16時，碧園路施工禁止通行，車輛請由員草路進出；永靖鄉永南公墓於4月5日8時至16時規劃單向通行，車輛由永福路1段153巷進入，由福德路離開。

鹿港鎮第1公墓於4月1日至5日每日10時至16時，彈性管制車輛由龍舟路、員大排道路口進入公墓；鹿港鎮第5公墓於4月1日至5日每日10時至16時，彈性管制車輛由南勢巷與洋仔厝溪橋北岸路口進入公墓；福興鄉第15公墓於4月1日至5日每日10時至16時規劃沿海路3段與下寮巷路口單向管制，車輛只進不出，彈性管制車輛由該路口離開公墓；伸港鄉第1公墓於4月1日至5日每日8時至16時規劃單向行車，車輛由中華路958巷進入，由中華路670巷離開。

田中鎮第5公墓於4月1日至5日每日9時至12時及14時至17時規劃單向行車，由沙崙路北端進入，由同安路380巷離開；田中鎮第7公墓於4月1日至5日每日9至12時及14至17時規劃單向行車，由民光路與埔頭路口進入，由埔頭路243巷口離開； 社頭鄉第6公墓於4月1日至5日每日9至12時及14至17時規劃單向行車，由山腳路2段公墓入口進入，由山腳路2段432巷口離開。

其餘各公墓及掃墓地區，雖無實施管制，均有編排機動警力加強交通疏導，並提醒民眾勿於周邊道路並排停車，影響其他用路人通行，必要時警方也會加強違停拖吊，即時處置排除壅塞狀況。

彰化市第一及第二納骨塔前的大埔路，每逢清明節就湧現掃墓車潮，警方都會派員警疏導。本報資料照片
彰化市第一及第二納骨塔前的大埔路，每逢清明節就湧現掃墓車潮，警方都會派員警疏導。本報資料照片

警察 清明節

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