活化南投中興新村 許淑華向國發會爭取管理權

中興新村閒置25年，後續活化發展牛步。南投縣長許淑華今向國發會爭取將部分宿舍及公共設施撥給縣府管理使用，減輕中央管理上的負擔，有利活化地方。國發會則表示，空間移管牽涉層面廣，且涉及法規，將研議尋求可能的解套方式。

我國精省後，中興新村閒置至今，中興大學去年雖進駐，轉型活化出現契機，但整體發展仍牛步。許淑華縣長今率秘書長洪瑞智、南投市長張嘉哲及文化、計畫、建設、新聞行政等局處首長拜會國發會中興新村活化辦公室，盼協助活化當地。

南投縣長許淑華說，她從政以來，持續關心中興新村的活化與發展，上任縣長後更積極為中興新村尋求解套，經思考認為，中央若能將部分宿舍區及公共設施，移撥給縣府管理使用，中央、地方分工合作，將有利於中興新村的活化發展。

她表示，縣府希望爭取撥用部分宿舍區，提供作為多元社會住宅或以租代護、背包客棧、中興駐村生活家、中興新村旅遊資訊中心等，甚至規畫親子故事館、遊戲館等用途，解決空屋使用問題，同時也能維護現有住戶權益。

而中興新村內的中興會堂、羽球館、公有市場、青少年活動中心，小巨蛋、游泳池、幼兒園等公共設施，若能撥交由縣府使用管理，將可減輕國發會管理上的負擔，同時也可讓這些設施發揮最大效益，使中興新村獲得有效活化與利用。