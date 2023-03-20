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彰化南瑤宮笨港進香之旅 仿古新臂章及小旅行有亮點

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今年的笨港進香活動，比往年特殊的是，依據60年前的進香古臂章樣式製作了新款的隨香臂章，很有收藏價值。記者劉明岩／攝影
今年的笨港進香活動，比往年特殊的是，依據60年前的進香古臂章樣式製作了新款的隨香臂章，很有收藏價值。記者劉明岩／攝影

彰化南瑤宮今年笨港進香活動，將從4月30日起到5月5日展開為期7天6夜的「徒步百年古香路」之旅，今年進香比較特別的是，依據60年前的進香古臂章樣式製作了新款的隨香臂章，很有收藏紀念價值， 並規劃香路輕旅的「小旅行」活動，即日起接受報名。

建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化南瑤宮，主祀媽祖，曾經是台灣中部規模最大、信徒最多的媽祖廟。由於南瑤宮的香火當年是由楊謙自笨港天后宮（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港）攜來，基於飲水思源，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。

在今年的笨港進香活動，南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，今年進香非常特殊的一點是，依據60年前的進香古臂章樣式製作了新款的隨香臂章，新舊臂章上都附有日治時期彰化市徽的圖騰，差別的是古進香臂章下方「反攻大陸 勝利復國」字樣，新的進香臂章改為「歲次癸卯 隨香平安」；今年凡參加「小旅行」或報名「隨香客」的，都可獲贈彷古改版的新臂章，同時可將姓名入疏文。

林世賢說，今年進香主題為「承擔」，象徵信眾應負起對祖先、家庭、社會和國家的責任和義務。為了吸引信眾隨香客熱烈參與今年的進香活動，配合精心策劃了香路輕旅的「小旅行」活動，讓信眾可以在沿途欣賞美景，品嘗在地美食小吃，並由導覽老師解說各廟宇的特色。

有意參加「小旅行」活動者，可自即日起上網： https://pse.is/4rpgas 線上報名、費用500元、贈送進香帽子、毛巾、礦泉水、紀念品等物品。此外，凡是到南瑤宮服務台報名「隨香客」，繳交費用500元 ，即贈送進香專屬束口袋、臂章等專屬文創品。

今年的笨港進香活動，比往年特殊的是，依據60年前的進香古臂章樣式製作了新款的隨香臂章，很有收藏價值。記者劉明岩／攝影
今年的笨港進香活動，比往年特殊的是，依據60年前的進香古臂章樣式製作了新款的隨香臂章，很有收藏價值。記者劉明岩／攝影
彰化市南瑤宮今年笨港進香活動，是以承擔為主題，將從4月30日起到5月5日展開為期7天6夜的「徒步百年古香路」之旅。圖／市公所提供
彰化市南瑤宮今年笨港進香活動，是以承擔為主題，將從4月30日起到5月5日展開為期7天6夜的「徒步百年古香路」之旅。圖／市公所提供

南瑤宮 彰化 林世賢

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