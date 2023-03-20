電價漲…中市殯葬費追加481萬 民政局：遺體火化費凍漲

台中市議會今進行臨時會第二讀會，市議員楊大鋐指出，民政局生管處電費追加481萬因應電費調漲，但17日經濟部再宣布4月電費又要漲，市府各場館是否受影響？民政局長吳世瑋說，市府各場館一定會有影響，但還須精算。

楊大鋐說，民政局生命禮儀管理處追加預算，辦理殯葬業務電費481萬，追加比率達33.9%，他質疑電費真的會漲這麼多嗎？

生管處近3年編列殯葬業務電費，110年預算編列1297.6萬、111年原編1417.6萬，因應2022年7月中央調漲電費，動支二備金336.3萬，年度計支出1753.9萬。112年原編1417.6萬，加上追加預算後計支出1898.6萬。

楊大鋐詢說，上周中央再度宣布4月起電費又要調整，工商業、小店家和民生用戶用電漲幅最高達11%。如今電費又漲，是否將影響公立殯儀館的民眾使用規費調整，包含禮廳冷氣費、遺體冷藏等？

民政局吳世瑋表示，目前市府有調整規費的打算。不過這次追加的電費是依據2022年7月台電調漲的幅度進行，中央四月份再調漲，對市府各場館一定會有影響，但程度多少還需精算。

楊大鋐要求民政局應苦民所苦，希望市府能以最實惠的價格，提供給民眾最好的公共服務。吳世瑋說，2018年剛上任時，財政局說遺體火化費要增加收費，但盧秀燕為市民著想並未調整。

民政局這次提出電費追加需求，楊大鋐認為應其他局處所管的場館有受到影響。運動局2022年10至12月也動支二備金60萬元，作為運動場館逐年調漲電費所需。這次追加減並沒有看到其他局處因應電費調漲提出追加需求，他請市府各局處應評估4月電費調漲，市府場館所受影響，早日因應。