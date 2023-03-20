台中30萬用戶明停水47小時 商家叫水車、解壓供水因應

受台灣自來水公司進行3項工程影響，台中市部分地區明天上午10時起至23日上午9時，將停水47小時，有約30萬用戶受影響。對於部分水塔不夠撐兩天的店，正備大水桶，或叫水車因應。

築間餐飲集團說，以築間幸福鍋物北屯祥順店為例，屬於獨立的街邊店，因為水塔本身容量不夠支撐兩天的用量，所以公司決定叫水車因應。大致上，對於該集團的街邊店就叫水車，社區型會靠大樓水塔，目前來說沒問題，商場因有共同的供水，影響也不大。

位在東區的新時代購物中心說水塔的儲水量夠，但會減壓供水因應，應該會撐過。北區的中友百貨則說自己因為在解壓區，供水足夠。

北屯區的一家西式餐廳老闆說，前年旱災期間，原本要叫水車支援供水，但社區大樓管委會怕水塔水質受影響，不同意，連店前要擺水桶都因顧慮影響美觀而不准，他只好停業。所幸這次問清楚並不在停水範圍內，讓他虛驚了一場，否則生意又會受影響。

台水說，此次是為配合「中市聚興配水池新舊管連接、台中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線及鯉魚潭場第二送水管工程銜接」等3項工程施作，除了烏日區、南區、東區、北區、北屯區、大里區、太平區全區停水，還有東山路以南、鐵路以西、進化路及北屯路以東、進化路以北與烏日區大里溪以南、烏溪以東等地也須降壓，也請儲水備用。

為降低停水衝擊，台水第四區管理處設置119個臨時供水站方便民眾取水。台水提醒民眾停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。