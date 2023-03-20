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武陵及合歡山入口意象獲台灣景觀大獎 森林遊樂區獨特性

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
合歡山昆陽入口意象平台。圖／東勢林管處提供
合歡山昆陽入口意象平台。圖／東勢林管處提供

東勢林區管理處為提升武陵合歡山自然山林之旅遊品質，凸顯武陵及合歡山國家森林遊樂區獨特性，融入周邊景觀特色，打造煥然一新的入口意象，成為武陵及合歡山地區的新地標，榮獲行政院農業委員會110年度優良農業建設工程獎設施類優等獎，又榮獲中華民國景觀學會辦理「第10屆台灣景觀大獎」風景遊憩類之佳作獎項。

東勢林區管理處民國110年在武陵、松雪樓及昆陽參處據點設置獨特的入口意象，武陵以彰顯進入遊樂區範圍，樹立新地標，提供遊客休憩、取景的舒適環境。

合歡山選擇奇萊山主峰及北峰雄偉的山岳特色為背景，以合歡山之山巒重疊意象，作為地景裝置藝術的元素，融入高海拔雪地色調題材，彰顯合歡山入口意象景觀區之特色及價值感。另外東勢林區管理處為配合「合歡山國際暗空公園」之設立，以貼心的設計手法，在昆陽景觀區設置斜躺、高背木質座椅及木平台，遊客能以坐或躺的方式，盡情的觀星、賞月及仰望天空燦爛的銀河，因此獲得台灣景觀大獎殊榮。

東勢處表示，合歡山昆陽入口意象景觀區，維持原有的停車功能，並將停車場重新規劃，增設機車停車位，使停車動線及秩序更流暢，為即將來臨的2023年合歡山杜鵑花季，提供優質舒適的停車空間。

合歡山昆陽入口意象景觀區斜躺椅可賞景、觀星。圖／東勢林管處提供
合歡山昆陽入口意象景觀區斜躺椅可賞景、觀星。圖／東勢林管處提供
合歡山昆陽入口意象景觀區斜躺椅可賞景、觀星。圖／東勢林管處提供
合歡山昆陽入口意象景觀區斜躺椅可賞景、觀星。圖／東勢林管處提供

合歡山 武陵 杜鵑花

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