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墓地火災頻傳 東勢林管處將舉辦金紙集中焚燒活動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
東勢林管處辦金紙回收活動。圖／東勢林管處提供
東勢林管處辦金紙回收活動。圖／東勢林管處提供

清明連假即到，各地已傳出多件公墓雜草火警，延燒嚴重，東勢林區管理處表示，今年1月至今，已接獲10多起鄰近保安林地火災，為降低墓地火災發生機率，該處將在3月25日、26日及4月1日，在台中市清水區橫山公墓辦理金紙集中焚燒活動，掃墓民眾都可參加。

東勢林區管理處指出，今年2月在清水區的橫山公墓及第一公墓都發生公墓火警，延燒至鄰近保安林案例，為避免公墓火災延燒到保安林地，東勢林區管理處和台中市政府消防局清水分隊舉辦「金紙集中焚燒」活動，由消防分隊進駐消防水車，婦女宣傳大隊及森林監測志工分送水袋提供民眾熄滅餘燼，東勢林管處專人駐點收集金紙，每天活動結束，送台中市政府環境保護局清水區清潔隊集中淨爐焚燒。

該處表示，清水區橫山公墓占地寬廣、乾燥多風，為森林火災高風險區域，尤其清明時節掃墓祭祖時，墳墓地焚燒紙錢，遇風勢助長、紙灰、火星飛揚常引發火警，常發生延燒毗鄰第1414、1425號土砂捍止保安林形成森林火災，為避免墓地火災延燒至森林區域，除辦理金紙集中焚燒活動，該處已於台中市清水區及沙鹿區之區外保安林噴灑環保生物阻燃劑，降低平地森林野火發生機率。

東勢林管處提醒，祭祖掃墓焚燒香燭、金紙、雜草等可燃物時，若用火不慎，就會發生火警，請記得「4不2記得」口訣，不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟菸蒂、不放爆竹煙火，記得撲滅殘火、記得隨手收拾垃圾，提醒民眾做好防火工作。

若不慎引發火災延燒國有林地，依森林法第53條第3項，可處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金，並負擔民事賠償責任。

台中清水區橫山公墓附近的森林火災。圖／東勢林管處提供
台中清水區橫山公墓附近的森林火災。圖／東勢林管處提供
最近公墓雜草火警多，這是清水第一公墓旁1408保安林森林火災情形。圖／東勢林管處提供
最近公墓雜草火警多，這是清水第一公墓旁1408保安林森林火災情形。圖／東勢林管處提供

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