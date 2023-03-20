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4年裡3球員摔斷手 台中大里成功國中籃球隊拚進全國8強賽

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區的成功國中籃球隊昨天參加國中籃球聯賽乙級南區複賽，除了首度打進南區前四強，打破校史紀錄，還獲排名亞軍。圖／張芬郁提供
台中市大里區的成功國中籃球隊昨天參加國中籃球聯賽乙級南區複賽，除了首度打進南區前四強，打破校史紀錄，還獲排名亞軍。圖／張芬郁提供

台中市大里區的成功國中籃球隊昨天參加國中籃球聯賽乙級南區複賽，除了首度打進南區前四強，打破校史紀錄，還獲排名亞軍。教練陳璟澄說，選手很拚，會繼續努力，在4月舉行的全國八強戰搶攻好成績。

市議員張芬郁和前立委簡肇棟昨前往嘉義高中為成功國中選手加油，看見選手們奮戰到最後一刻，從進入前四強，再爭取冠亞軍，雖然最後因失誤被逆轉，以2分引敗，但努力不放棄的表現，仍贏得在場家長的喝采。

陳璟澄說，籃球隊去年12月球隊參加台中市初賽，從24隊中脫穎而出，共有3隊參加南區複賽，與來自南部縣市共22支隊伍角逐前4強，一路過關斬將，拚到亞軍。學校過去最好成績是打進南區八強就止步，能繼續挑戰全國八強賽，打破了校史，讓隊員們都很興奮。

他說，4年裡球員先後有3人因練球受傷摔斷手，但球員不以為苦，拚勁十足，才有打進前4強的的好成績。成功國中籃球隊有28名隊員，每天下午訓練至少3小時，假日也得練球，比賽前則必須移地高中借用球場訓練，很期待成功國中的球場能趕快完工。

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