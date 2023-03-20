山谷燈光節獲「鉑金獎」 參山處：讓世界看到梨山

參山國家風景區管理處去年在梨山、谷關舉辦的「山谷燈光節」受到遊客好評，最近又獲美國「繆思設計大獎(MUSE Design Awards)」的肯定，在整體燈光設計項目拿到最高榮譽「鉑金獎(PLATINUM WINNER)」，處長曹忠猷說，繆思設計大獎由美國國際設計獎項協會主辦，在國際創意設計領域深具影響力，很榮幸能夠獲獎。

曹忠猷說，參山處能夠獲獎，代表也讓世界看到了梨山，以及台灣的設計力，期待「山谷燈光節」成為大梨山地區的觀光品牌，吸引更多國內外遊客到梨山，體驗多元高山旅遊風情。他也期盼，今年九月在梨山耶稣堂舉辦的全國最高海拔的「雲端上的婚禮」會再創梨山觀光新話題。