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大甲媽遶境下月起駕 媽祖各神尊順口溜流傳上百年

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽遶境活動，今年訂在4月21日晚上起駕。記者游振昇／攝影
大甲媽遶境活動，今年訂在4月21日晚上起駕。記者游振昇／攝影

今年大甲媽9天8夜遶境活動，4月21日晚上將起駕，地方耆老說，鎮瀾宮建廟近300年歷史，神案上每尊媽祖各司職務，坊間閩南語流傳順口溜，大媽鎮殿、二媽空閒、三媽愛人扛、四媽救眾生、五媽五馬花，各有由來和故事。

地方耆老說，大甲媽是傳統大甲53庄守護神，鎮瀾宮神案上媽祖神像很多，有時連執事人員都很難逐一說出，每尊媽祖都各司其職，從民間進香閩南語順口溜中可窺探一、二。

流傳順口溜為大媽鎮殿、二媽空閒、三媽愛人扛、四媽救眾生、五媽五馬花，大媽鎮殿，不論有何活動都不能移動，二媽空閒高約2尺，比鎮殿媽低半身，是媽祖像中沒有特定職務者，三媽即副爐媽愛人扛、四媽即正爐媽救眾生，這二尊神像就是每年遶境進香的媽祖，再加上湄洲媽共3尊一起遶境進香。

另四媽職司醫療，農業社會，常被信眾挖下木屑當做「藥引」治病，傳統神像底座下有一圓洞，長輩常稱為「閹尻穿」，五媽五馬花的原因是過去五媽經常被「五媽會」信徒，恭請外出座壇受眾信供拜，宮內奉祀的媽祖還有六媽等100多尊，供信眾喜慶或祈福保平安時迎回家或分靈到國內外各媽祖廟供奉參拜。

大甲媽祖遶境進香，每年農曆正月十五擲筊定期，遶境9天8夜，貫穿中部沿海台中、彰化、雲林、嘉義四縣，21鄉鎮市，近百座廟宇，長途跋涉300多公里路，規模大，參加人數多。

遶境活動中，都依傳統安排重要各種儀式及典禮，與專家學者研擬，將原本的「八大典禮」調制為「十大典禮」，包括「筊筶」、「豎旗」、「祈安」、「上轎」、「起駕」、「駐駕」、「祈福」、「祝壽」、「回駕」、「安座」，每一個典禮都要按照一定的程序、地點及時間進行。

大甲媽遶境活動，今年訂在4月21日晚上起駕。記者游振昇／攝影
大甲媽遶境活動，今年訂在4月21日晚上起駕。記者游振昇／攝影

大甲媽祖 遶境

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