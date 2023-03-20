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台中地區明起大停水47小時 盧秀燕如臨大敵視察供水整備

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市21日起大停水47小時，台中市長盧秀燕（左三）視察臨時供水站整備情形。記者陳秋雲/攝影
台中市21日起大停水47小時，台中市長盧秀燕（左三）視察臨時供水站整備情形。記者陳秋雲/攝影

台中7行政區3月21日起停水47小時，影響台中三分之一居民，各行各業如臨大敵。水公司將提供119處供水站，台中市長盧秀燕今早實地了解整備情形。水公司表示，居民上官網即可查到各供水站位置，並有電子水位計提醒是否需要補水。

自來水公司112年3月21日(星期二)上午10點至3月23日(星期四)上午9點停水，共計47小時，管線末端居民可能還會延長停水。

自來水公司調度13部水車，完成設置臨時供水站119站，主要由台中給水廠內出車補水，強調均符合飲用水水質標準，並從今天（20日）開始注水，台中市長盧秀燕實地了解整備情形。

水公司董事長胡澤南均表示，感謝市府及市民的配合及諒解，相關供水設施工程建設，將有助於未來供水管網更穩定，也會做好本次工程如期如質的完成。

盧秀燕要求各供水點應注意維護秩序、要求區里及社會系統盤點所轄獨居老人等弱勢家庭是否協助取水。另外提醒民眾停水期間記得關掉馬達及水源開關，以免後患。盧秀燕表示，施工包括綠空廊道等設施，要求水公司施工後復原。

經發局說明，為因應民眾儲水量不足等緊急用水需求，中市府各區區長、里幹事、里長注意自來水公司完成設置119處臨時供水站情況，加強告知里民事先儲水及供水站服務。

免費供水服務分別在東區設13處臨時供水站、南區21處臨時供水站、北屯、北區13處臨時供水站、烏日區7處臨時供水站，而全區停水的太平區則有38處臨時供水站、大里區也有27處臨時供水站。(臨時供水站地點可洽自來水公司網站查詢https://wateroffmap.water.gov.tw/supply)

經發局表示，臨時供水站部分儲水桶裝置水為無線傳訊監測儀，即時回傳水位狀況，並配合民眾用水需求隨時調整補水次數。

停水期間可洽詢自來水公司各營運所電話(如下表)或1910免付費服務專線查詢停復水狀況，另歡迎市民加入台水公司LINE官方帳號(https://line.me/ti/p/@586zvzut)即時接收停水通知。

台中市目前有9處水資源回收中心及95處新建建築工程工地地下水資源可免費作為次級用水使用，降低自來水用量。相關節水措施及資訊可上台中市政府經濟發展局>抗旱專區(https://www.economic.taichung.gov.tw/1627020/Nodelist)查詢。

停水（降壓）區域範圍如下：

(一)停水範圍：烏日區(鐵路以東，國道一號以南)、南區(鐵路以東、以南)、東區(鐵路以東、以南)、北區(鐵路以東)、北屯區(鐵路以東)、大里區(全部)、太平區(全部)。

(二)水壓降低範圍：東區、北區、北屯區(東山路以南，鐵路以西，進化路及北屯路以東，進化路以北)、烏日區(大里溪以南、烏溪以東)。

自來水公司表示，臨時供水站的水質都經過檢驗合格，但必須燒開後才能喝。記者陳秋雲/攝影
自來水公司表示，臨時供水站的水質都經過檢驗合格，但必須燒開後才能喝。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕今天早上前往水公司公司臨時供水電，了解準備情形。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕今天早上前往水公司公司臨時供水電，了解準備情形。記者陳秋雲/攝影

停水 盧秀燕

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