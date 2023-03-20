彰化、和美明起2萬戶停水減壓 台水設10處供水站

為配合台中市聚興配水池新舊管連接及鳥嘴潭人工湖下游管線B-1 工程，台中市從明（21）日起，停水47小時，主要水源來自台中的彰化縣彰化市、和美鎮部分區域，也從明天起，停水14個小時、減壓47個小時，約2萬戶受影響，請用戶儲水備用，水公司也已設置10處臨時加水站，開放民眾取水。

自來水公司第11區管理處表示，彰化地區停水時間從明天晚間10時起到翌日22日中午12時，共14個小時，停水區域為彰化市建寶里、光南里、延平里、延和里，影響7891戶。

此外，因施工期間減壓區域有彰化市向陽里、南興里、南美里共計6349戶，減壓時間從明天日晚上10時到22日中午12時，減壓供水14個小時；和美鎮糖友里、中寮里、中圍里、犁盛里計4351戶，從工程施工即減壓供水直到完工，時間47個小時，從明天上午10時開始到23日上午9時。。

為減少用戶因停水減壓期間造成不便，水公司已規劃10處臨時加水站，地點分別是彰化市信義國小大門右側、延和公園（埔西街全家對面）、蘭大衛紀念教會、市立殯儀館第二停車場、彰興國中大門右側、延平公園（秀傳腫瘤大門對面），以及和美鎮中寮里里長家前、糖友里庚新診所前、中圍里復源碾米工廠、中圍里福意堂。