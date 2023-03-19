「金黃麥浪」襲捲南投 取代爆紅「粉紅愛情草」粉黛亂子草

南投集集一處農園3年前引進種植「粉紅愛情草」粉黛亂子草，迅速爆紅，成網美景點，未料該植物被列入有害生物清單，2021年被迫剷除，園主為幫當地開創觀光亮點，今年試種小麥，黃金結穗同樣吸睛，預計25日開放入園。

粉黛亂子草原產於北美大草原，又被稱「粉紅愛情草」，因花序是紅色的相當漂亮，成片種植，風一吹，就像紅色的浪一樣，十分迷人，集集戴姓農友相當喜愛，2020年一口氣種滿逾3千坪田園，超浪漫粉色花海，迅速爆紅，成了網美景點。

但農委會認為，粉黛亂子草生長力很強，且其種子易隨風散播，具高侵入性，擔心不節制管理，恐成強勢外來種，2021年將其列入「雜草類有害生物清單」，並要求各地查處移除，南投集集該處農園內的「粉紅愛情草」也在同年被迫剷除。

地方民眾最近發現，本來種滿「粉紅愛情草」的田園，成了黃澄澄的麥田，金黃耀眼很吸睛，戴姓園主說，為了幫集集當地創造觀光賣點，他總想著能怎麼營造田園美景，先前才會大範圍粉黛亂子草，未料卻因遭剷除，但他沒氣餒持續苦思。

經幾番思索，戴姓園主發現大雅小麥田也很有特色，今年在園區試種小麥，近期其中一片麥田成熟，隨風搖曳的金黃麥浪，同樣很迷人，吸引網美前來拍照取景，也頗受地方好評，因此規畫將於本月25日重新開園，讓民眾入園拍攝麥田美景。