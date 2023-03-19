南投國姓鹿茸採收季開跑 鹿神祭睽違3年今復辦

南投國姓養水鹿逾百年歷史，有台灣水鹿原鄉之稱，養鹿產業活絡，年產值達2億元，近期進入鹿茸採收季，地方每年舉辦「鹿神祭」祈求鹿隻強健、鹿茸豐收，但近年因疫停辦3年，今天重啟辦理，鹿神也重返街頭遶境，為產業及民眾祈福。

國姓鄉公所指出，全鄉養殖水鹿數量超過6000頭，占全國逾3成，當地南港村更以「鹿比人多」蔚為奇談，每年3至6月是鹿茸產季都會舉辦「鹿神祭」，透過祭祀鹿神、踩街遶境等為地方祈福，並辦理農特產市集活動，刺激鹿茸買氣，

但近年受疫情影響，「鹿神祭」於2020年起縮小規模辦理，實體活動全取消，僅辦祭祀典禮，不對外開放，嚴重衝擊產銷，所幸疫情趨緩，今年活動重啟辦理，今天在南港社區水鹿大街封街登場，當地鹿神「土地公」也重返街頭遶境祈褔。

國姓鄉邱美玲說，今年鹿神祭盛況再現，而鹿茸以新鮮現採最好，也能搭配中藥材泡製藥酒或磨成細粉服用，有助保健養生，預估成熟期將持續到6月，每兩以1000元計價，近年也積極與生技合作研發推出易逾攜帶的保健飲品及美容產品。