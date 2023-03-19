彰化女力推環保再利用 義賣助弱勢送愛到非洲

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府今天在員林晴雨球場舉辦「慶祝婦女節彰化女力精彩有妳」活動。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府今天在員林晴雨球場舉辦「慶祝婦女節彰化女力精彩有妳」活動。圖／彰化縣府提供

彰化縣政府今天在員林晴雨球場舉辦「慶祝婦女節彰化女力精彩有妳」活動，彰化縣長王惠美說，今年還有Women38公益市集可以集結婦女朋友們的力量，推動二手衣物家具的再利用，反思過去無謂的浪費，義賣所得也可以幫助更多弱勢族群。

彰化縣府結合彰化縣私立聖智啟智中心、勞動部勞動力發展署中彰投分署、愛女孩國際關懷協會，及縣內近50個婦女團體、社區發展協會等，一起舉辦婦女節活動。

王惠美說，今年縣府特別舉辦翻轉性別刻板印象的性平誓師大會、二手公益市集義賣及百人齊縫送愛至非洲等活動，且以台灣婦女未來發展五大議題，包括經濟就業、職涯發展、照顧需求、健康安全、退休安排作為活動設計的主軸，也規劃闖關遊戲與靜態展覽，相關婦女權益與福利的系列活動也陸續在3月起展開。

王惠美說，現在女力撐起半邊天，性別平等讓婦女有更多的發展空間，而公益市集也集結婦女朋友們的力量舉辦，近年極端氣候，大家開始反思過去無謂的浪費，如衣物家具的再利用，近年二手義賣每次都有約100萬元的進帳，累積捐款約達200多萬元給彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會以建立「伯立歐家園」，及讓「基督教瑪喜樂社會福利基金會建立「方舟家園」，今年婦女節公益市集義賣所得則將捐助給「天主教會台中教區附設彰化縣私立聖智啟智中心」建造「聖智家園」。

今天參加活動的還包括有員林市長游振雄、彰化縣婦女會理事長楊秀霞、溪州鄉長江淑芬等人，楊秀霞說，婦女現在真的抬頭了，知道要怎樣放下鍋鏟做第二春的終身學習，並展現在這次的義賣活動中。

今天也號召民眾參與手縫布衛生棉，跨越國界送愛心幫助烏干達的少女解決月經貧窮問題，婦女系列活動另連結勞工處、衛生局於3月至5月陸續展開，包括婦女福利報你知、婦癌篩檢活動、彰化女力展翅就創業促進計畫、銀髮樂活好玩接棒跨世代講座、中高齡小型徵才活動等。

彰化縣政府今天在員林晴雨球場舉辦「慶祝婦女節彰化女力精彩有妳」活動。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府今天在員林晴雨球場舉辦「慶祝婦女節彰化女力精彩有妳」活動。圖／彰化縣府提供

義賣 婦女節 王惠美

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