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台中大樓地下室堆廢棄物環境髒亂 不排除市府強制清理
台中市大里區新南路一棟公寓大樓地下室，被人長期堆置廢棄物，製造環境髒亂，威脅公共安全內新里長林溢源要求對方本月底前清理完畢，不過預期並不樂觀。市議員李天生今說，如果屆期仍沒有清理，將要求市府強制清除，避免發生不幸事件。
林溢源說，該大樓一位住戶將回收物質堆放在地下室，長期下來，地下室被各式廢棄物淹沒，進出通道旁也都堆滿廢棄物，蚊蠅叢生、環境髒亂，如果發生火災，將危害大樓住戶生命財產安全，地方多次勸告，當事人都置之不理，而該處為私有空間，政府機關無法介入，成為燙手山芋問題。
他說，上任後多次協商要求當事人處理，但對方不理會，目前限對方在本月底前清理完畢，不過對方借口有車輛擋住地下室進出口，無法作業，里辨公處特地張貼公告，提醒民眾不要停車，但是當事人至今仍沒有動作。
李天生說，去年興中街大火，由於房東囤放大批回收二手物質，堵塞逃生通道，造成6人死亡慘劇，議會要求市府提專案報告，並決議攸關公共安全事務，市府有責任出面處理，本案情形相同，如果月底當事人仍然置之不理，將要求市府展現公權力，依廢棄物清理法、傳染病防治法等規定，針對堆置雜物行為開罰，並強制執行清除，避免發生重大災害。
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