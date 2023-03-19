明天最後一天 彰化仍有310家農地違章未送改善計畫

低汙染農地違章工廠提送改善計畫明天（3月20日）截止，彰化縣到昨天仍有310家仍未送件，是各縣市最多，縣府經濟暨綠能發展處指出，如果業者明天下午5時以前未提交改善計畫，將面臨斷水斷電處分，呼籲業者趕在最後一天前送件。

彰化縣政府經綠處指出，為解決全國未登記工廠，中央啟動各縣市未登工廠列管，這是主管機關經濟部規範的國家政策，希望讓未登記工廠透過全面納管輔導朝向合法化，縣府3年來，依工廠管理法規定已輔導納管6千多家未登記工廠，希望輔導朝向合法化，並斷絕農地新增違章工廠。

經綠處表示，為催促業者盡速如期提交改善計畫，縣府除以雙掛號送達外，還以電話逐一通知、鄉鎮市公所及工策會都派員逐家拜訪，到昨天為止，全縣約仍有310家仍未送件，部分廠商其實是心存觀望，以拖待變，有的則因改善成本過高或者土地非自有，才未送件。

不過，經綠處表示，低汙染農地違章工廠提送改善計畫的期限，是在明天下午5點前寄達縣政府，並以郵戳為憑，估計未送件總數仍會再減少。若錯過爭取合法化的機會，將有工廠斷水、斷電或被拆除的風險。