輸人不輸陣 中市議會提案要求比照彰化提高留學貸款

台中市議員陳清龍在這次臨時會提案，比照彰化縣制定碩博士出國留學貸款補助要點，提供高於教育部的留學貸款，減輕學子負擔。日前議會教育文化委員會開會，議員都參加連署，多位議員指出，現在各國留學的學費爆漲，一般家庭根本無法送孩子留學深造，市府可以撙節開支培育人才，委員會照案通過。教育局長蔣偉民說會盡快研議，積極辦理。

教育部留學貸款，修碩士學位者貸款總額度100萬，讀博士可貸200萬；彰化縣留學貸款上限，比教育部高一倍，即碩士200萬、博士400萬，每年碩博士名額各150名。

議員陳清龍提案，朱元宏、吳呈賢及古秀英連署送教育文化委員會，要求市府提出「高於教育部的貸款金額」。因台中是全國第二大城，也是唯一的直轄市，計劃出國的學子眾多，但市府只有提供協助，向教育部申請留學貸款，議員們建議倣效彰化縣，培育人才、嘉惠學子。

教育文化委員會的成員包括江肇國、王立任、羅廷瑋、賴順仁、林碧秀、陳文政、李中、林孟令等人也加入連署，照案通過請教育局制定「台中市碩博士生出國留學貸款補助要點」，提供更優惠的留學貸款管道。多位議員指出，留學的學費、生活費爆漲，留英一年約200萬、美國更高，市府應有培育人才的前瞻態度，否則彰化能、台中不能，未免太「落漆」 。

教育局長蔣偉民說，議會三讀通過後，會著手研議辦法，參考其他縣市作法，積極辦理。