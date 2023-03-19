七旬老夫妻好學不倦 拿下作文朗讀雙料冠軍

彰化縣成教班、新住民識字班及補校優秀學員表揚典禮暨樂齡學習成果展今天在埔心國小活動中心舉行，彰化縣長王惠美並頒獎表揚績優學員，田中國小成教班夫妻檔78歲林正義與73歲張燕兩人好學不倦，還分別拿下看圖作文比賽及朗讀比賽雙料冠軍。

王惠美表示，俗諺「活到老，學到老」，彰化縣在各鄉鎮開設樂齡學習中心，並推廣成人教育，目前開辦成人基本教育研習班共9班，新住民識字班共21班及國小附設補校8班，因為不斷推展成人教育，讓不識字率人口逐年下降，也希望讓長輩快樂學習，增進身心健康。

今天王惠美也表揚成人基本教育研習班及新住民識字班54名績優學員、語文競賽60名獲獎學員，並結合彰化縣樂齡學習中心動態表演活動及靜態成果展，王惠美說，希望學員可藉由比賽提升學習、互相切磋、增進人際關係，也盼能讓新住民一起融入台灣生活，為這塊土地努力。

夫妻檔學員78歲的林正義與73歲的張燕女士都樂在學習，林正義參加難度高的看圖作文比賽，除了要有一定的詞彙量，也要有一定的文字能力，剛接下這挑戰時他很不安，怕比賽成績不理想辜負老師的期望，所以除了勤於閱讀老師提供的好文章，自己也加強閱讀來幫助寫作，剛開始仿寫作文時，也無從下筆，經過三個月的課程訓練，不斷練習，終於拿下第一名。妻子張燕則挑戰參加朗讀比賽，在練習過程中，她努力調整70年來已習慣的說話音調和速度，比賽時她的聲音宏亮、字正腔圓，榮獲朗讀第一名。

來自印尼的華僑張素芳嫁到彰化31年，有3個孩子，她的表妹張芸榛嫁來台灣22年，兩人在忙碌的工作和家務之餘，晚上就參加識字班，覺得學識字，才能融入台灣的生活，在孩子的成長過程中，也比較能融入孩子的教育。