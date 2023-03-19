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盧秀燕肯定凝聚善念愛台中 扶輪社：將發起千人植萬樹

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕致詞說，扶輪社協助市府推「消弭月經貧窮計畫」，凝聚善的意念且付諸行動。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕致詞說，扶輪社協助市府推「消弭月經貧窮計畫」，凝聚善的意念且付諸行動。記者陳秋雲/攝影

國際扶輪3462地區今舉行22-23第6屆年會，中彰投各區扶輪社逾1000人參與。台中市長盧秀燕致詞說，扶輪社協助市府推「消弭月經貧窮計畫」，凝聚善的意念且付諸行動。

盧秀燕表示，市府近年推動「台中市協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮計畫」，女性一生中需要用到許多衛生棉，經濟弱勢的女性更需要幫助，她感謝國際扶輪3462地區加入計畫，成為市府的夥伴，非常有意義。

今年疫情漸緩，盧秀燕說，目前面臨不同挑戰，如水、電、物價上漲等，需要大家共同努力幫助社會，這是下階段要努力的目標，盼扶輪社與市府攜手前行，讓台中這個大家庭更好。

國際扶輪3462地區總監楊世裕表示，除響應「協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮」，去年至今還舉辦多項大型公益行動，包括在超過10個登山步道設置AED，推廣CPR課程，支持衛生局推廣C肝篩檢，接下來要發起千人萬樹行動。

盧秀燕

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