靜宜大學校園徵才21日登場 想求職民眾可到場找工作

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜校方除邀請應屆畢業生及求職或轉職民眾參與應徵，也歡迎大學在校生提前瞭解產業現況，掌握職場就業趨勢。圖／靜宜大學提供
靜宜校方除邀請應屆畢業生及求職或轉職民眾參與應徵，也歡迎大學在校生提前瞭解產業現況，掌握職場就業趨勢。圖／靜宜大學提供

靜宜大學「校園徵才博覽會」將於後天21日登場，今年邀請金融、科技、餐飲及服務業等各領域，超過70家企業進入校園，提供國內、外超過2000個工作機會；國軍和海巡署也有千個職缺，部分廠商更現場面談直接錄取。靜宜校方除邀請應屆畢業生及求職或轉職民眾參與應徵，也歡迎大學在校生提前瞭解產業現況，掌握職場就業趨勢。

靜宜大學職產長魏清圳表示，「靜宜2023校園徵才博覽會」21日早上10點在校園任垣樓廣場舉行，今年最大特色是疫後很多產業復甦，尤其餐飲、離岸風電等重點產業，人力需求激增。多家外商公司更鎖定靜宜境外生進行招募與培育計畫，期待注入跨國新血；台中就業服務處及台灣就業通也現場提供專屬履歷自傳健診專區。

靜宜校方今年邀請多家靜宜校友的優質企業共同參與，搭起就業橋梁，魏清圳指出，除校園徵才，靜宜並致力於青年就業、創業及交流發展，近期與中市勞工局合辦64場「青年前進重點產業工作坊」，協助中市各大專校院大三、大四及畢業近2年的2200多位青年學子具備產業所需的核心能力。

魏清圳強調，靜宜和台中市勞工局、亞馬遜等知名企業合作，透過電商培訓、實務操作、數據分析及諮詢服務與專案輔導等多元課程，協助青年學子具備電商知能、數位行銷及實戰技巧等策略。

靜宜大學於3月28日上午10點在台中市東協廣場與台中跨境體驗示範基地辦理「青創電商輔導計畫」開訓典禮及Amazon Global Selling亞馬遜全球開店聯合跨境電商中心，台灣首座跨境基地成立典禮。藉此讓青年學子深入瞭解產業樣貌提升即戰力，成為電商產業專才；加速台灣跨境電商產業發展，校方歡迎更多青年學子加入實戰行列。

靜宜大學「校園徵才博覽會」將於後天21日登場，今年邀請金融、科技、餐飲及服務業等各領域，超過70家企業進入校園。圖／靜宜大學提供
靜宜大學「校園徵才博覽會」將於後天21日登場，今年邀請金融、科技、餐飲及服務業等各領域，超過70家企業進入校園。圖／靜宜大學提供
靜宜即將與台中市勞工局、亞馬遜等知名企業合作，協助青年學子具備電商知能、數位行銷及實戰技巧等策略。圖／靜宜大學提供
靜宜即將與台中市勞工局、亞馬遜等知名企業合作，協助青年學子具備電商知能、數位行銷及實戰技巧等策略。圖／靜宜大學提供
除校園徵才，靜宜並致力於青年就業、創業及交流發展，近期與中市勞工局合辦64場「青年前進重點產業工作坊」，協助青年學子具備產業所需的核心能力。圖／靜宜大學提供
除校園徵才，靜宜並致力於青年就業、創業及交流發展，近期與中市勞工局合辦64場「青年前進重點產業工作坊」，協助青年學子具備產業所需的核心能力。圖／靜宜大學提供
除校園徵才，靜宜並致力於青年就業、創業及交流發展，近期與中市勞工局合辦64場「青年前進重點產業工作坊」，協助青年學子具備產業所需的核心能力。圖／靜宜大學提供
除校園徵才，靜宜並致力於青年就業、創業及交流發展，近期與中市勞工局合辦64場「青年前進重點產業工作坊」，協助青年學子具備產業所需的核心能力。圖／靜宜大學提供

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