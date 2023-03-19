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台中部分區域將停水47小時 水利局開放免費取用回收水
台中市部分區域因應台水公司工程施作，自21日上午10時起至23日上午9時，共47小時停水或減壓供水。中市水利局表示，台中共有9座水資源回收中心設有快速取用接頭，民眾可於每日上午9時至下午4時，赴回收中心警衛室登記，免費取用回收水。
全台水情吃緊，台中因配合台水第四區處，「中市聚興配水池新舊管連接、台中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線、鯉魚潭場第二送水管工程銜接」等3項工程施作，部分區域將停水，或減壓供水共47小時。
中市水利局開放共9座水資源回收中心，讓民眾免費取用回收水，每天約可供10.67萬噸，民眾若有景觀澆灌、沖起馬桶、地面清洗、灑水揚塵等用水需求，僅需自備容器或水車，即可至中心免費取用。
水利局長范世億也提醒，水資源回收中心回收水可作次級用水，不適合與人體有直接接觸，如飲用、盥洗等，呼籲市民節約用水，即早因應全台水情變化。
此次停水範圍為太平區（全區）、大里區（全區）、北屯區（鐵路以東）、北區（鐵路以東）、東區（鐵路以東）、南區（鐵路以東、以南）、烏日區（鐵路以東及國道一號以南），停水約28.2萬戶。
降壓區域則為東山路以南、鐵路以西、進化路及北屯路以東、進化路以北與烏日區大里溪以南、烏溪以東，降壓約1萬8000戶。
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