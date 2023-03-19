影／大甲媽嫁女兒集體婚禮 顏清標要新人「一晚最少起來3次」

大甲媽嫁女兒集團婚禮今天中午在大甲鎮瀾宮前廣場舉行，66對新人在媽祖見證下結婚，鎮瀾宮董事長顏清標致詞時要新人增產報國，他說，一個晚上最少要起來3次，不是起來尿尿，要聽清楚，兒子生多，以後要用就有。

顏清標說，大家在媽祖見證下結婚，一定要幸福、平安快樂，增產報國，他已當阿祖講這些沒關係，他提醒新人，一個晚上最少要起來3次，不是起來尿尿，要聽清楚，兒子生多，以後要用就有，像他換肝，因為兒子多，比對馬上就有，讓大家笑笑做參考。

大甲媽嫁女兒集團婚禮今天中午舉行，66對新人的家人親屬早已在鎮瀾宮前廣場等候，新人在花童引導下逐一入場，受到眾人祝福和鼓掌，鎮瀾宮董事長顏清標是主婚人，副董事長鄭銘坤夫妻是介紹人，台中市民政局長吳世瑋與大甲區長顏金源為見證人，今年證婚儀式回到大甲鎮瀾宮舉行，66輛百萬禮車載新人從文化大樓，開到鎮瀾宮接受眾人的祝福。

彰化縣警局陳姓警員與和美警分局女警是一對新人，他們說和大甲媽祖很有緣分，會到鎮瀾宮祈求媽祖保佑家人平安，每年大甲媽遶境，到彰化境內，他們也有勤務跟著媽祖走，因此決定參加今年的大甲媽集團結婚。