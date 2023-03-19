千株植物換千瓶寶特瓶 中市議員辦贈苗活動倡環保
每年三月為植樹月，台中市議員黃馨慧今早在台中文武廟前廣場，辦「翔向未來、護地球多種樹」寶特瓶換苗活動，備有桂花、七里香、樹蘭、矮仙丹等共1500株植物，共收集4500支寶特瓶，提倡綠色環保，兼顧植樹、綠美化環境。
黃馨慧表示，地球因排碳、空汙與暖化問題，須要更多樹木製造好空氣，當初發想用寶特瓶換樹苗，希望民眾注重垃圾分類、環保回收資源，把樹苗種在陽台、庭院，不僅自己可以觀賞，也能促進綠美化城市，一兼二顧好處多。
黃馨慧也提到，環保兼綠化活動已連續舉辦數年，今年現場準備桂花、七里香、樹蘭、矮仙丹等各三百株植物，只要3個寶特瓶就可以換1株，每人限換3株，送完為止。活動後，由服務處把4500支寶特瓶，全數載至垃圾廠回收。
黃馨慧議員服務處執行長廖偉翔指出，台中很多圖書館都有植栽綠蔭，讓民眾閱讀時如同在森林般心曠神怡；還有科技精密園區、公共建築，都積極在維護生態環境、綠化景觀，打造城市綠色生態環境。
另大台中美髮美容技術指導職業工會理事長蔡柯隆，協同10位美髮設計師到場義剪；台中市低碳城市發展協會理事長王鈞濤，台中市文財廟主委廖萬得、至善里長鄭文昌、上安里長賴耀熙、逢甲里長廖婉菁也熱情參加寶特瓶換樹苗活動。
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