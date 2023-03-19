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二林東螺溪木棉花季登場 穿和服漫步樹下好浪漫

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二林鎮東螺溪木棉花季今天登場，木棉花季將持續到清明節連假 。 記者林宛諭／攝影
二林鎮東螺溪木棉花季今天登場，木棉花季將持續到清明節連假 。 記者林宛諭／攝影

彰化縣二林鎮東螺溪木棉花季今天登場，民眾穿著和服在木棉花樹下拍美照、逛文創市集相當熱鬧，二林鎮長蔡詩傑說，希望讓大家體驗賞花慢活的悠閒，而東螺溪已投入7億多元進行整治，包含治水、淨水、親水全面整治，未來希望能結合人文、地景與產業休閒發展。

二林鎮東螺溪長達1.5 公里的木棉花道已盛開，今天公所舉辦木棉花季活動，也提供民眾免費和服體驗，還佈置二林鳥居、雷門等網紅拍照區，許多民眾攜家帶眷穿著和服漫步木棉樹下拍美照。

包括彰化縣副縣長林田富、蔡詩傑、立委謝衣鳯等人都參與木棉花季活動，與民眾同樂，謝衣鳯說，東螺溪在中央補助6億7千萬、加上縣府7 千萬配合款，未來東螺溪的整治一定會讓大家看得到、感受得到，且需要各方配合，在大家努力下，讓二林和彰化愈來愈美好。

蔡詩傑說，東螺溪綠色廊道是未來觀光亮點，二林人非常好客，而木棉花是英雄花表現熱情，今年花季將會持續到清明節連假，歡迎全省各地朋友一起走訪二林木棉花道，再品嘗在地小吃及酒莊巡禮等行程，體驗農村賞花小旅行。

今天也配合植樹節有環保贈苗活動，民眾以廢電池一公斤或10張發票即可兌換一組樹蘭與茶花，發票將全數捐贈喜樂小兒麻痺關懷協會，幫助身心障礙者籌建伯立歐家園。

二林鎮東螺溪木棉花季今天登場，民眾穿著和服在木棉花樹下拍美照、逛文創市集相當熱鬧。 記者林宛諭／攝影
二林鎮東螺溪木棉花季今天登場，民眾穿著和服在木棉花樹下拍美照、逛文創市集相當熱鬧。 記者林宛諭／攝影
二林鎮東螺溪木棉花季今天登場，民眾穿著和服在木棉花樹下拍美照、逛文創市集相當熱鬧。 記者林宛諭／攝影
二林鎮東螺溪木棉花季今天登場，民眾穿著和服在木棉花樹下拍美照、逛文創市集相當熱鬧。 記者林宛諭／攝影
彰化縣二林鎮東螺溪木棉花季今天登場，許多民眾攜家帶眷穿著和服漫步木棉樹下拍美照。 記者林宛諭／攝影
彰化縣二林鎮東螺溪木棉花季今天登場，許多民眾攜家帶眷穿著和服漫步木棉樹下拍美照。 記者林宛諭／攝影
二林鎮東螺溪木棉花季今天登場，木棉花季將持續到清明節連假 。 記者林宛諭／攝影
二林鎮東螺溪木棉花季今天登場，木棉花季將持續到清明節連假 。 記者林宛諭／攝影
二林鎮東螺溪木棉花季今天登場，民眾穿著和服在木棉花樹下拍美照、逛文創市集相當熱鬧。圖／二林鎮公所提供
二林鎮東螺溪木棉花季今天登場，民眾穿著和服在木棉花樹下拍美照、逛文創市集相當熱鬧。圖／二林鎮公所提供

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