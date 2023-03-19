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LaLaport北館進駐廠商徵才 提供1335個工作機會

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
LaLaport台中購物中心與台中市政府25日在南館前廣場舉辦徵才活動。圖／台中市政府提供
LaLaport台中購物中心與台中市政府25日在南館前廣場舉辦徵才活動。圖／台中市政府提供

LaLaport台中購物中心北館近日將開幕，為了因應人力需求，特別請台中市政府協助，雙方合作25日在南館前廣場舉辦徵才活動，提供提供1335個工作機會，歡迎有求職需求的民眾踴躍參加。

台中市就業服務處長李美麗說，徵才廠商有38家，都是將進駐的廠商，包括沁園春、涮之華日式火鍋、武藏野森珈琲Diner、橫濱牛排（雲雀國際）、Nara Thai Cuisine、Lady nara、Sarabeth's（金田餐飲）、美登利壽司、DAISO Threeppy、Standard Products（台灣大創）。

勞工局長張大春說，市長盧秀燕打造台中市蟬聯5年「最想移居城市」第一名，不僅使勞動力人口逐年增加，也吸引大量企業進駐台中市，繼年初LaLaport 台中南館試營運後，LaLaport 台中北館也將於今年4月底加入試營運，持續提供豐富多元的就業機會。

他說，參與廠商都非常知名，像沁園春是必比登推薦的台中70年在地老店、「Sarabeth’s」是風靡曼哈頓超過35年美式早午餐的知名美式餐廳，以及日本東京人氣壽司名店「美登利壽司」等。

台中市就業服務處說，現場除徵才面試活動外，還設置「XR 實境接軌就業」專區，民眾可透過虛擬實境體驗了解職場工作環境及面試穿搭建議，另也設有青年、身障者、中高齡就業服務專區，提供各項就業促進措施、獎勵金等資訊，歡迎市民朋友多加運用。歡迎至台中市就業服務處網站 https://www.eso.taichung.gov.tw/3010858/post  查詢，或洽台中就業服務站（04）22225153。

LaLaport台中購物中心與台中市政府25日在南館前廣場舉辦徵才活動，現場設置「XR 實境接軌就業」專區。圖／台中市政府提供
LaLaport台中購物中心與台中市政府25日在南館前廣場舉辦徵才活動，現場設置「XR 實境接軌就業」專區。圖／台中市政府提供
LaLaport台中購物中心北館近日將開幕，為了因應人力需求，特別請台中市政府協助，雙方合作25日在南館前廣場舉辦徵才活動。圖／台中市政府提供
LaLaport台中購物中心北館近日將開幕，為了因應人力需求，特別請台中市政府協助，雙方合作25日在南館前廣場舉辦徵才活動。圖／台中市政府提供

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