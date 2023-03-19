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久旱不雨 日月潭蓄水跌破6成

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久旱不雨！南投水庫持續探底 春茶不發芽恐減產

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
久旱不雨，導致南投仁愛、鹿谷等地茶樹不吐新芽，茶葉甚至枯黃，恐導致今年春茶減產。圖／讀者提供
久旱不雨，導致南投仁愛、鹿谷等地茶樹不吐新芽，茶葉甚至枯黃，恐導致今年春茶減產。圖／讀者提供

中南部旱情嚴重，南投縣日月潭水庫蓄水率今降至5成6，霧社水庫更跌破2成，蓄水百分比僅17.7%，而久旱不雨，令水情繼續探底，正值萌芽期的茶樹也受到嚴重衝擊，仁愛、鹿谷等地茶樹遲不吐新芽，農民憂心，今年春茶恐大幅減產。

根據經濟部水利署即時水情統計，日月潭水庫今日有效蓄水量為7323.25萬立方公尺、百分比56.49%、水位高度989.02公尺；霧社水庫為652.45萬立方公尺、17.72%、985.85公尺，其蓄水狀況是全台第二低，僅高於曾文水庫的11.2%。

而久旱不雨，讓中南部水情惡化，也影響農業灌溉及農作物生長，春茶已面臨嚴峻考驗，南投縣農業處指出，全縣茶樹種植面積達6400公頃，茶產量冠全台，但近期陸續接獲鹿谷、仁愛等地茶農反映，茶樹因缺水遲未吐新芽，春茶恐減產。

仁愛鄉農會表示，縣內中、高海拔茶區已進入萌芽期，茶樹在這段時間有充足水源才能成長，但持續乾旱導致茶葉長不大，茶樹到現在甚至不太吐芽，讓茶農很焦急，若到4月上旬降雨仍不理想，今年春茶產期將延期，甚至可能大幅減產。

鹿谷鄉農會也表示，農作物生長很需要水分挹注，茶樹也是，而中海拔茶區多設有噴灑設施吃農業用水灌溉，高山茶區多半仰賴霧氣、水氣及雨水，跟找山泉水、溪水來灌溉，但今年不下雨，中、高海拔水都不夠用，茶樹遲不發芽，茶葉枯黃。

面對缺水危機，茶農則相當無奈，現階段只能盡力找水，但希望的還是快點天降甘霖，也盼政府能將茶葉納入農業災害保險，保障農民。農業處表示，中央有持續研議將茶葉納入農業保險，該處也會積極轉達地方農民心聲，盼盡早促成開辦。

霧社水庫蓄水百分比僅17.72%，其蓄水狀況是全台第二低，僅高於曾文水庫的11.2%，水庫幾近乾涸見底。圖／讀者提供
霧社水庫蓄水百分比僅17.72%，其蓄水狀況是全台第二低，僅高於曾文水庫的11.2%，水庫幾近乾涸見底。圖／讀者提供

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