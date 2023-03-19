為領5顆蛋排隊1小時！ 台中市議員江和樹送蛋給弱勢

蛋荒！台中市民眾黨市議員江和樹為此募集了4千台斤的雞蛋，上午發送給低收、身障和單親等弱勢家庭，讓他們每戶能領得5顆雞蛋；許多人排隊1小時，就為了領得這5顆雞蛋。

江和樹的大里立仁路服務處上午9時不到就有人排隊，他們自備小塑膠袋和低收入戶證明，就為了等10時江和樹送蛋。

江和樹說，蛋荒造成民眾買不到蛋、搶蛋，而且蛋漲價，許多人因此買不下手，尤其是低收和單親家庭，真的捨不得買，因為實在太貴了。但這些家庭仍需要照顧，因此他發起「捐蛋做公益」活動，募集了4千台斤的雞蛋發送，有約8至9百戶弱勢家庭可以受惠。

他說，希望藉著送蛋，把愛傳遞下去，而且這也是民眾黨追求幫政府解決問題的宗旨。

一位家住太平區的邱姓婦人說，現在平常也買不到蛋，因為看到江和樹的臉書有此活動而特別趕往，早上9時就排隊，希望能領到5顆蛋。領蛋時，她悄悄附著江和樹說話，一會兒江還多送了她一包米。