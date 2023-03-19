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騎機車跌倒骨折人孔蓋不平肇禍？ 市議員籲權責單位維護

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員江和樹說，人孔蓋裝回去後仍不平整。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹說，人孔蓋裝回去後仍不平整。圖／江和樹提供

台中市陳姓婦人昨天下午與丈夫騎機車經過大里區東湖里長春公園附近時，突然跌倒，騎車的陳婦丈夫左手因此骨折需要開刀，市議員江和樹接獲陳情，上午呼籲市民經過該處要小心，也提醒權責單位應盡維護責任。

江和樹說，陳婦和其丈夫會跌倒，疑和長春路42巷8弄2號前的人孔蓋不平有關，他前往勘查時，發現可能是有車輛經過該處，或其他原因，使人孔蓋原先即已脫離原來的洞口，機車經過時因此撞上而跌倒。

他說，經初步了解，人孔蓋疑屬於市府都市發展局的測量蓋，雖已把人孔蓋重新裝回去，但依舊並不平整，懷疑是肇禍原因。當事人已向警方報案，並取得行車監視錄影，將申請國家賠償。

大里區公所說，為維護市民權益，請市民先報案，由警方留下記錄，再向賠償義務單位提出申請，若有疑義區公所會予以協助。

台中市議員江和樹說，陳婦和其丈夫會跌倒，疑和長春路42巷8弄2號前的人孔蓋不平有關。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹說，陳婦和其丈夫會跌倒，疑和長春路42巷8弄2號前的人孔蓋不平有關。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹說，陳婦和其丈夫會跌倒，疑和長春路42巷8弄2號前的人孔蓋不平有關。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹說，陳婦和其丈夫會跌倒，疑和長春路42巷8弄2號前的人孔蓋不平有關。圖／江和樹提供

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