騎機車跌倒骨折人孔蓋不平肇禍？ 市議員籲權責單位維護

台中市陳姓婦人昨天下午與丈夫騎機車經過大里區東湖里長春公園附近時，突然跌倒，騎車的陳婦丈夫左手因此骨折需要開刀，市議員江和樹接獲陳情，上午呼籲市民經過該處要小心，也提醒權責單位應盡維護責任。

江和樹說，陳婦和其丈夫會跌倒，疑和長春路42巷8弄2號前的人孔蓋不平有關，他前往勘查時，發現可能是有車輛經過該處，或其他原因，使人孔蓋原先即已脫離原來的洞口，機車經過時因此撞上而跌倒。

他說，經初步了解，人孔蓋疑屬於市府都市發展局的測量蓋，雖已把人孔蓋重新裝回去，但依舊並不平整，懷疑是肇禍原因。當事人已向警方報案，並取得行車監視錄影，將申請國家賠償。