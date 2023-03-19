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影／好美 福壽山農場白色系櫻花與雪白李花盛開如雪
福壽山農場白色系櫻花與雪白的李花現在正盛開，吸引許多遊客上山賞花，一群大學生穿日本和服在櫻花樹下賞花拍照說，超漂亮的美景，有如到日本一遊。
這幾天有很多遊客穿起和服在白色櫻花樹下拍照，感受濃濃的浪漫氣氛，每年3月白色系的櫻花盛開，福壽山農場一公頃的李花現也滿開，整個山坡滿滿的白色花朵，猶如綴上朵朵爆米花。
農場表示，亮眼的白花，被翠綠的莖葉襯托，遠望像白雪覆滿枝頭，最近有許多村里自強活動出遊團，適合到此賞花，預估白色系櫻花以及雪白李花的花期將持續到3月下旬，緊接著紅色桃花、特殊品種櫻花、白裡透紅的蘋果花、香氣撲鼻的紫藤花將相繼綻放。
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