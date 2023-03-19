影／好美 福壽山農場白色系櫻花與雪白李花盛開如雪

福壽山農場白色系櫻花與雪白的李花現在正盛開，吸引許多遊客上山賞花，一群大學生穿日本和服在櫻花樹下賞花拍照說，超漂亮的美景，有如到日本一遊。

這幾天有很多遊客穿起和服在白色櫻花樹下拍照，感受濃濃的浪漫氣氛，每年3月白色系的櫻花盛開，福壽山農場一公頃的李花現也滿開，整個山坡滿滿的白色花朵，猶如綴上朵朵爆米花。