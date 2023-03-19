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注意！台74明晚施工 崇德北屯二段雙向封閉8小時

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
高公局在明晚在台74線北屯二崇德段施工，封閉東西雙向車道8小時，警方提醒民眾提早改道。圖／高公局提供
高公局在明晚在台74線北屯二崇德段施工，封閉東西雙向車道8小時，警方提醒民眾提早改道。圖／高公局提供

台74線銜接國道一號工程，高公局在明天晚間9時30分起，在台74現北屯二至崇德交流道段，封閉東西雙向全車道，進行橋面版銜接混凝土澆置作業施工，預計施工時間8小時，第五警分局提醒民眾提前改道。

第五警分局表示，高公局第二新工處辦理國道1號銜接台74線系統交流道工程，明晚（20日）9時30分至清晨5時30分止，暫時封閉台7線14K+500~17K+700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道，進行台74線高架橋拓寬段橋面版銜接混凝土澆置作業施工。

五分局表示，因應台74線14K+500~17K+700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道封閉，東向北屯一入口匝道、西向潭子入口匝道封閉，交通維持管制期間請用路人體諒配合，行經此路段小心慢行。

五分局提醒，如欲避開此施工路段東行可提前於西屯三、北屯一及北屯二交流道匯出、西行可於潭子、崇德交流道匯出，提前改道改走平面道路（環中路），以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

五分局長陳松寅說，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，並持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全，提醒用路人配合相關交維措施、遵行方向，提早改道，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，注意行車安全。

高公局在明晚在台74線北屯二崇德段施工，封閉東西雙向車道8小時，警方提醒民眾提早改道。圖／高公局提供
高公局在明晚在台74線北屯二崇德段施工，封閉東西雙向車道8小時，警方提醒民眾提早改道。圖／高公局提供

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