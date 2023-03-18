霧峰光復新村被收回惹議 首場「好樣市集」今熱鬧開市

國有財產署收回台中市霧峰光復新村委託管理引爭議，台中市政府代管的空間積極活化，其中最大基地為勞工局「摘星計畫」70個單位續租，今天下午2時舉辦首場的「好樣市集」，集結20家創業團隊與創業青年設攤，為青年一圓創業夢。

台中市議員張芬郁表示，國產署收回部份委託市府管理的房舍，已辦理標租其中五棟眷舍將經營旅宿等，另勞工局「摘星計畫」、原民會的「原流新創聚落」都還持續代管中，盼市府和中央能積極維護光復新村這塊瑰寶。

今天的好樣市集，包括市議員林碧秀、李天生、張芬郁、霧峰區長白峨嵋、霧峰區坑口里長王中興均到場，台中市議會副議長顏莉敏、市議員蘇柏興、林德宇、林霈涵服務處及各大專院校育成中心也派代表共襄盛舉。

勞工局主秘賴緣如說，「好樣市集」是市府2010年起推出的青創市集品牌，與台中市17所大專院校合作，協助各大學輔導的創業青年及團隊實現創業夢想。今年度15場「好樣市集」都在光復新村青創基地舉辦，是市府推動青創重要的孵化場域，讓有志創業青年相互交流及分享創業經驗，培養具創新、創業精神之人才。

勞工局說明，陳姓青年過去參與好樣市集時得知青創基地資訊，在台中市勞工局一站式創業服務站的協助下，進而申請進駐審計新村，創業「LAB來呷弁」店，販售松露肝腸飯，並以具台灣味的電鍋造型碗盛裝，勞工局安排專業顧問到店輔導，提供營運建議。

勞工局表示，今天首場市集共設有20攤，由學校育成單位推薦優秀的創業學生團隊及青年共同設攤參與，其中朝陽科技大學蘇姓學生販售結合台灣農產、高顏值卻沒負擔的甜點、自烘的手沖咖啡，成為人氣美食。另邀8組各大專院校學生社團及街頭藝人帶來熱鬧表演。