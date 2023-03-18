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台中太平枇杷親子健行活動 吸引2000人參與

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市太平區枇杷親子健行活動今熱鬧登場。圖／太平區公所提供
台中市太平區枇杷親子健行活動今熱鬧登場。圖／太平區公所提供

台中市太平區公所今舉辦枇杷親子健行活動，吸引逾2000人參與。太平區長許貴芳說，太平熱門步道有聖和宮至大潭仔的秘徑聖大健行路線，咬人狗坑步道、蝙蝠洞步道、楓仔林草嶺景觀步道、貓頭鷹步道等，歡迎來遊太平、賞山林，品嚐當季枇杷。

太平警分局犯罪預防與交通安全宣導團也透過趣味闖關活動，宣導遠離毒品、反幫派、路口減速，並播放台中市長盧秀燕錄製的反詐騙影片，告訴民眾「ATM 解除分期付款詐騙 」、「假投資詐騙」、「愛情詐騙」等3種詐騙手法態樣，避免市民受騙。

這場親子健行活動上午7時在太平區聖和宮熱鬧登場。許貴芳說，創立逾百年的聖和宮位於台灣枇杷原產地頭汴坑山區，與太和宮、廣興宮合稱太平區3大古廟，香火鼎盛。

今天的登山健行，民眾沿著頭汴坑溪行至台灣潭，跨越一江橋、農會肥料倉庫，再經由內城橋回到聖和宮主場地，途中安排導覽解說，加深對生態保育重視。活動設攤販售鮮採的枇杷，還可領取限量的運動巾、飲用水、園遊券、摸彩券，聖和宮特別準備150克重平安米給完成健行民眾。

許貴芳指出，到太平區不但可嘗試多條路徑體驗不同風景，還可選購太平枇杷、紅鈴水蜜桃、荔枝、龍眼、竹筍、蜂蜜等季節農產，帶動頭汴坑山區觀光人潮及農產業經濟發展。

台中市太平區枇杷親子健行活動今熱鬧登場，現場設攤販售鮮採的枇杷。圖／太平區公所提供
台中市太平區枇杷親子健行活動今熱鬧登場，現場設攤販售鮮採的枇杷。圖／太平區公所提供
台中市太平區枇杷親子健行活動今熱鬧登場，太平警分局現場設攤舉辦趣味闖關活動。圖／警方提供
台中市太平區枇杷親子健行活動今熱鬧登場，太平警分局現場設攤舉辦趣味闖關活動。圖／警方提供
台中市太平區枇杷親子健行活動今熱鬧登場，太平警分局現場設攤舉辦趣味闖關活動。圖／警方提供
台中市太平區枇杷親子健行活動今熱鬧登場，太平警分局現場設攤舉辦趣味闖關活動。圖／警方提供
台中市太平區枇杷親子健行活動今熱鬧登場。圖／太平區公所提供
台中市太平區枇杷親子健行活動今熱鬧登場。圖／太平區公所提供
台中市太平區枇杷親子健行活動今熱鬧登場。圖／太平區公所提供
台中市太平區枇杷親子健行活動今熱鬧登場。圖／太平區公所提供

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