台中太平枇杷親子健行活動 吸引2000人參與
台中市太平區公所今舉辦枇杷親子健行活動，吸引逾2000人參與。太平區長許貴芳說，太平熱門步道有聖和宮至大潭仔的秘徑聖大健行路線，咬人狗坑步道、蝙蝠洞步道、楓仔林草嶺景觀步道、貓頭鷹步道等，歡迎來遊太平、賞山林，品嚐當季枇杷。
太平警分局犯罪預防與交通安全宣導團也透過趣味闖關活動，宣導遠離毒品、反幫派、路口減速，並播放台中市長盧秀燕錄製的反詐騙影片，告訴民眾「ATM 解除分期付款詐騙 」、「假投資詐騙」、「愛情詐騙」等3種詐騙手法態樣，避免市民受騙。
這場親子健行活動上午7時在太平區聖和宮熱鬧登場。許貴芳說，創立逾百年的聖和宮位於台灣枇杷原產地頭汴坑山區，與太和宮、廣興宮合稱太平區3大古廟，香火鼎盛。
今天的登山健行，民眾沿著頭汴坑溪行至台灣潭，跨越一江橋、農會肥料倉庫，再經由內城橋回到聖和宮主場地，途中安排導覽解說，加深對生態保育重視。活動設攤販售鮮採的枇杷，還可領取限量的運動巾、飲用水、園遊券、摸彩券，聖和宮特別準備150克重平安米給完成健行民眾。
許貴芳指出，到太平區不但可嘗試多條路徑體驗不同風景，還可選購太平枇杷、紅鈴水蜜桃、荔枝、龍眼、竹筍、蜂蜜等季節農產，帶動頭汴坑山區觀光人潮及農產業經濟發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言