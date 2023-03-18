中華民族海內外同胞聯合祭祖大典 祈願社會國家正面力量

中華民族海內外同胞聯合祭祖大典今天在台中市清水區天帝教天極行宮道場舉行，希望推展倫理道德的正面功效，祈願帶給社會、國家穩定祥和的正面力量。

祭祖大典由中華天帝教總會、中華倫理教育學會、中華民國禮樂學會與國際尊親會聯合主辦，祭祖大典由主辦單位中華天帝教總會理事長黃德賢擔任總主祭。

主辦單位表示，國內外，局勢丕變，意識形態多元發展，多元化的價值觀產生對立與衝突，引發很多問題與亂象。今年開春以來全球經濟、政局動盪不安，區域戰爭持續紛擾，影響人心，地球生態失衡引起天災，主辦單位持續舉辦祭祖大典，期許藉此活動推展倫理道德的正面功效，也祈願帶給社會、國家一股穩定祥和的正面力量。