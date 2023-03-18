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彰化寄養家庭高齡化 年近七旬寄養父母今榮退

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
68歲王韋人、67歲黃寶慧夫婦榮退，彰化縣政府社會處長王蘭心感謝他們擔任寄養家庭20年。記者簡慧珍／攝影
68歲王韋人、67歲黃寶慧夫婦榮退，彰化縣政府社會處長王蘭心感謝他們擔任寄養家庭20年。記者簡慧珍／攝影

彰化縣寄養家庭高齡化，縣政府今天在家扶員林服務處舉辦今年度授證典禮，頒發聘書給61戶寄養家庭，典禮後座談會開放寄養家庭交流，其中寄養家庭王韋人、黃寶慧夫婦以年事已高申請「退休」，期許新加入的6戶寄養家庭成為保護兒童永遠的避風港。

彰化縣有61戶寄養家庭，服務年資10年以上的占26戶，今年有6戶加入，為公部門照顧76名兒少。今天縣政府社會處表揚1戶服務20年榮退的寄養家庭、滿25年的特殊貢獻寄養家庭及6戶資深寄養家庭。

彰化家扶安排就讀清華大學的受扶助孩子「阿彬」突然現身，寄養家庭父母陳錦發和郭后同夫婦驚喜不已，阿彬展開雙臂擁抱陳錦發夫婦，之後轉身告訴大家「我有兩個家庭的愛，很幸福。」

60歲陳錦發、58歲郭后同夫婦擔任寄養家庭25年，接手照顧過28名寄養兒少，阿彬7個月大被安置到陳錦發夫婦的家，讀幼稚園（後改制幼兒園）時回到原生家庭。阿彬經常回陳錦發夫婦的家，每年春節都去圍爐，原本忿恨生母把他「送出去」，隨著成長懂事，很慶幸擁有這段特別經歷。

今年「退休」的寄養家庭夫婦68歲王韋人、67歲黃寶慧，擔任寄養家庭20年，照顧過35名寄養兒少，曾遇到用破壞物品表達憤怒不滿和試圖引起關注的「破壞王」，王韋人夫婦沒放棄，建立如父如子的友誼橋梁。「真的是有年紀，不能不服老。」王韋人夫婦今天在滿滿感謝聲中榮退，強調永遠心繫彰化家扶。

社會處長王蘭心極力呼籲符合資格的縣民加入寄養服務行列。彰化家扶中心主任王震光也說，寄養家庭家長集中50歲至55歲，最年輕36歲，很需要青壯年寄養家庭加入，理解和關懷心靈受傷的兒少。

寄養家庭 高齡化 家扶中心 清華大學

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