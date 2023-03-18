南投汙水下水道工程開挖 車流停停走走還碰壁

南投市多處道路最近頻繁開挖施工，影響交通路線，民眾抱怨，施工頻繁路段又多，到市區得經常繞道，還常因施工點卡關。南投縣工務處表示，南投市區汙水下水道開始用戶接管工程，因此施工地點多，已要求包商加快進度，並恢復道路原狀，降低對交通影響。

南投市上班族陳先生說，從南投交流道到縣府附近上班，原本行駛信義街、中興路、再接復興路，但最近道路開挖施工，沿路至少經過3、4處施工點，車子走走停停，有時路面還封閉，得繞路通行；好不容易走出新路線後，隔幾天新路線又有施工點，又得繞路通行，讓汽機車駕駛相當困擾。

南投市區道路密集施工，和汙水下水道工程有關。縣府工務處表示，為了改善市區環境，縣府在南投、草屯、埔里與竹山四鄉鎮市規畫汙水下水道工程，包括興建汙水處理廠、主幹管和家戶用戶接管三階段工程。

南投市汙水處理廠和主要幹管工程都已經完成，最近陸續第三階段家戶接管，因為遍及市區，受影響範圍更大。為了降低對居民、交通影響，施工規畫採小區域施工，將受影響範圍降低，完成接管後也能迅速回填路面恢復通行。

家戶接管分為三標，第一標接管戶數2518戶、第二標1202戶、第3標2721戶，合計6441戶，預計明年9月完工。但因為施工區域都在市區，就算小區域施工，影響還是不小。