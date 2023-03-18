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鷹揚八卦重點活動 免費接駁專車一次復駛兩路線
彰化縣春季有兩「一ㄥ」，一是近尾聲的櫻花，一是進入過境盛況的灰面鵟鷹。2023鷹揚八卦賞鷹活動今天上午在芬園鄉文德國小開幕，停開兩年的賞鷹免費接駁專車復駛，今、明兩天搭車賞鷹別忘參加闖關遊戲，集滿3戳章換一株桂花或灰面鵟鷹金屬胸章。
灰面鵟鷹每年春分前後過境彰化縣，1998年獲票選為彰化縣鳥，縣政府每年委託彰化縣野鳥學會調查牠們遷徙過境八卦山脈的情形，去（2022）年調查數量為3萬6529隻。今年「潤二月」不影響灰面鵟鷹北返繁殖地，最近兩天過境數量明顯增加，預計3月下旬大量過境。
2023鷹揚八卦賞鷹活動今天開幕，參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，灰面鵟鷹保育30年有成，交通部觀光局已把灰面鵟鷹賞鷹列為國際級的觀光旅遊活動，今年適逢彰化建縣300年，觀光局將擴大舉辦灰面鵟鷹旅遊系列活動，後續會國際遊客來台生態旅遊。
「南路鷹，一萬死九千的俗諺已成往事。」縣長王惠美說，鷹揚八卦兩天重點活動有文創攤位、手作教室，還有闖關活動，民眾在生態市集完成3個闖關遊戲關卡，可兌換1株桂花或灰面鵟鷹金屬胸章一枚。
鷹揚八卦是彰化縣野鳥學會30年前開辦，鳥會理事長謝孟霖今天感謝彰化縣政府、南投林區管理處、參山國家風景區管理處等公部門和民眾參與，鷹揚八卦規模擴大，鳥會更期待永續保育。
文德國小今、明兩天都有南路鷹生態市集、生態導覽踏查等活動，今天縣政府開辦手作教室，明天下午「小灰故事屋」陸爸爸說演故事劇場。參山國家管理處和台塑企業提供免費接駁路線，第一條路線從彰化火車站直達文德國小，上午8點30分發車，每天5個梯次，第二條路線從台塑生醫悠活館，上午9點發車，每35分鐘一班直達文德國小，每天11個梯次。
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