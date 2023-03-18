鷹揚八卦重點活動 免費接駁專車一次復駛兩路線

彰化縣春季有兩「一ㄥ」，一是近尾聲的櫻花，一是進入過境盛況的灰面鵟鷹。2023鷹揚八卦賞鷹活動今天上午在芬園鄉文德國小開幕，停開兩年的賞鷹免費接駁專車復駛，今、明兩天搭車賞鷹別忘參加闖關遊戲，集滿3戳章換一株桂花或灰面鵟鷹金屬胸章。

灰面鵟鷹每年春分前後過境彰化縣，1998年獲票選為彰化縣鳥，縣政府每年委託彰化縣野鳥學會調查牠們遷徙過境八卦山脈的情形，去（2022）年調查數量為3萬6529隻。今年「潤二月」不影響灰面鵟鷹北返繁殖地，最近兩天過境數量明顯增加，預計3月下旬大量過境。

2023鷹揚八卦賞鷹活動今天開幕，參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，灰面鵟鷹保育30年有成，交通部觀光局已把灰面鵟鷹賞鷹列為國際級的觀光旅遊活動，今年適逢彰化建縣300年，觀光局將擴大舉辦灰面鵟鷹旅遊系列活動，後續會國際遊客來台生態旅遊。

「南路鷹，一萬死九千的俗諺已成往事。」縣長王惠美說，鷹揚八卦兩天重點活動有文創攤位、手作教室，還有闖關活動，民眾在生態市集完成3個闖關遊戲關卡，可兌換1株桂花或灰面鵟鷹金屬胸章一枚。

鷹揚八卦是彰化縣野鳥學會30年前開辦，鳥會理事長謝孟霖今天感謝彰化縣政府、南投林區管理處、參山國家風景區管理處等公部門和民眾參與，鷹揚八卦規模擴大，鳥會更期待永續保育。