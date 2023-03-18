自辦土地重劃座談會 業者大吐苦水：盼政府重視

逢甲大學國土政策暨不動產研究中心昨舉辦「自辦土地重劃的貢獻與困境」座談會，與會的自辦重劃業者大吐苦水，盼政府能重視其心聲。自辦重劃業者建議，政府對於重劃糾紛或法規疑義應協助業者，否則自辦重劃陷入僵局，都市計畫也因而延宕。

龍揚開發總經理張岳文說，外界常誤解自辦重劃為暴利行業，其實業者一次要對應數百、甚至上千名地主，加上數十億元的資金投入，重劃風險極高，重劃費用負擔需送審，甚至做了很多不能報帳，絕對不是暴利。

他認為，縣市政府公辦重畫約占七成比例，如果那麼好賺，那地方政府不是賺翻了？業者賺合理利潤，還要擔開發風險，大家看到成功案例，但也有做到賠錢，因怕影響下一個案子，只能默默吞忍。

逢甲大學土地管理學系教授陳建元認為，業者投資風險極高，自然尋求自保之道，亂象自此而起。「剛開始同意50%，但執行下去是100%，過程裡很多人拿翹，不好做。」

逢大開發總經理萬昆明分享，很多地主和業者談不妥，亂告一通，就算業者訴訟一直贏，地主還是要上訴，遇到這種事，業者大多趕快賠一賠了事，以免法院判來判去，徒增困擾。

張岳文感慨，獎勵土地所有權人辦法，球員裁判都是政府，審查標準何在？例如台中市單元二黎明自辦市地重劃案，何姓地主拿到土地權狀了，但土地還是黎明幼兒園仍未拆，哪個案子可以這樣拖十幾年，公部門應出來協調。

何姓地主批評，法院事後諸葛，加上市府怠惰，他的土地加入重劃，卻被霸占 16年，拿到權狀還是拿不回土地，然後沒有人需要負責。

平方開發總經理莊慶豐說，台中市所有公辦自辦每公頃工程款約在1300萬到2300萬元，單元二每公頃1770萬元在合理範圍內，但重劃會人員卻被法官以浮報工程款判刑，還沒收9800坪的抵費地。法官說每公頃922萬工程款可以做，業界都難以接受，公務員不敢協調，怕被指控圖利，因此要業者自己解決，結果就是卡在那裡。