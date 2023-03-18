影／銅板價高麗菜又來了 包水餃做泡菜好時機

自採高麗菜又來了，彰化縣平原和沿海開始出現高麗菜產地自採每顆10元到25元的好康，今天周末假日很多民眾開車到埔鹽鄉等鄉鎮農田自採；農民預料天氣逐漸暖和，各種蔬菜「大出」，菜價還會繼續下滑。

埔鹽鄉新水村黃姓農民今天開放高麗菜田自採，品種是適合快炒的「雪翠」，每顆售價僅20元，路邊停放10多輛汽車和機車，都是民眾聞風趕來自採。溪湖鎮楊姓鎮民表示，「雪翠」高麗菜口感清脆，上個月買台斤計價，今天買「算顆的」，一定要來買。

「種那麼大顆，漂亮飽滿，才賣20元，實在『了錢』。」黃姓農民說，6至7顆高麗菜裝箱，每箱175元，扣除紙箱、運費、進場交易費，七折八扣農民實賺不到80元，不如產地自售。

議員陳玉姬擅長「四句聯」，今天到高麗菜田當場編出「物資浮動悽慘代（事情），百姓心事誰人知；若嘸餓死好佳哉，只求平安莫求財。」她已經採購逾100箱高麗菜送到溪湖鎮婦女社團和社區，請大家一起幫忙吃高麗菜，包水餃、做泡菜都很適合。

溪湖鎮果菜市場公司2月28日的甘藍（高麗菜，品種初秋）交易每公斤批發價15元，雪翠甘藍18元，今天分別是7.4元和9.9元，幾乎打對折。市場總經理徐鉦傑說，去年底高麗菜價格攀升，甘藍批發價16元至18元，雪翠甘藍24元至27元，很多農民見到價格好開始種植，時值3月採收期，價格跟上市數量呈反比。