快訊

130元車資收150元！高雄乘客火了 反被運匠打成熊貓眼

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

彰化北斗遠東戲院關蚊子 「一計畫」通過有望活化

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗遠東戲院閒置多年仍保留一甲子前的戲院建築特色。圖／文化局提供
彰化縣北斗遠東戲院閒置多年仍保留一甲子前的戲院建築特色。圖／文化局提供

彰化縣北斗遠東戲院是全台唯一「公股」戲院，停業多年破舊不堪，彰化縣文化資產審議委員會審查通過修復與再利用計畫，未來畫分為電影歷史文物的展示教育空間、商業空間，相關經費將向文化資產局申請。

北斗遠東戲院被2015年7月登錄為縣定古蹟，根據文化部文化資產局記錄，北斗遠東戲院有多重歷史記憶，具備50年代戲院建築樣式，同期戲院拆除殆盡，更顯北斗遠東戲院的可貴，電影放映機等設備和文物保存完整，因此有保存價值。

北斗遠東戲院2014年被提報文化資產，提報人是當時八卦山文化協會理事長蔣敏全。他說，北斗遠東戲院是清末北斗秀才許從龍的家族花園「梅亭」，許從龍在梅園興建「鵲館」授課講學，北白川宮能久親王曾路過暫住一晚，許從龍家族把花園土地「寄付（捐）」給日本政府，先後建造北斗辨務署、北斗郡務所、北斗兒童公園，最後改建為北白川宮紀念公園。

蔣敏全表示，台灣光復後，北斗鎮公所接收紀念公園，鎮民代表會認為「北斗座（戲院）」太小，不如拆除日本親王紀念公園興建戲院，鎮公所欣然同意提供土地並出資占兩成，許從龍的兒子許耀找北斗士紳集資八成，興建戲院命名為「遠東」，曾盛極一時；後來戲院沒落，鎮公所想收回興建停車場，提起拆屋還地的行政訴訟，被2018年10月最高行政法院駁回，全案定讞，保住遠東戲院。

北斗遠東戲院位在市中心，建齡67年，地坪423.33坪。彰化縣文化局今天表示，依據修復及再利用計調查報告，建議可作為電影放映設施設備與歷史文件組成的常態性展示教育空間，部分為商業空間，北斗學校和鎮民都能利用，文化局將向文化資產局申請修復工程的規畫設計經費。

文化資產

延伸閱讀

影／國道彰化段凌晨火燒車 9人座廂型車成廢鐵、3人及時逃出

彰化／百年老店貓鼠麵湯頭鮮美 大叔賣泡芙嚐清新自然感甜點

影／疑爬升速度不足…彰化輕航機失速墜毀 教練、日籍學生成焦屍

相關新聞

防死亡車禍 台中補助公車裝ADAS

台中市公車去年底在斑馬線上撞死母嬰，造成2死慘劇，引起各界關切。交通局長葉昭甫說，今年追加4千萬元、明年編列4千萬元，將...

快儲水 台中21日將停水47小時 影響7區、30萬戶

台灣自來水公司第四區管理處說，配合中區工程施做，21日上午10時起至23日上午9時將停水47小時，預計影響台中市烏日、南...

南投草屯親子共融公園動土 明年完工

南投縣親子遊憩空間少，縣府繼名間、竹山後，斥資5千萬元在草屯鎮植物公園舊址，打造草屯親子共融公園，縣長許淑華昨主持開工，...

南投空汙 監測工地揚塵

南投縣最近進入空氣品質不良季節，縣內營建工程開挖、填土，揚塵讓空氣品質進一步惡化，為了減少營建工地空氣汙染，環保局今年在...

海軍敦睦艦抵台中港 開放參觀人潮爆滿

海軍敦睦支隊抵達台中港，許多軍事迷、民眾昨一早排隊登艦，港口旁數十攤特色小吃一字排開，加上國軍精湛演出，現場熱鬧滾滾，台...

生人迴避！彰化又有送肉粽 半個月4場民眾崩潰「3場在這」

彰化縣和美鎮20日又將有一場送「送肉粽」送煞法事，該里里長也提醒大家當晚可避開送煞路線。不過彰化縣二周以來，就有4場「送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦