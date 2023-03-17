彰化北斗遠東戲院關蚊子 「一計畫」通過有望活化

彰化縣北斗遠東戲院是全台唯一「公股」戲院，停業多年破舊不堪，彰化縣文化資產審議委員會審查通過修復與再利用計畫，未來畫分為電影歷史文物的展示教育空間、商業空間，相關經費將向文化資產局申請。

北斗遠東戲院被2015年7月登錄為縣定古蹟，根據文化部文化資產局記錄，北斗遠東戲院有多重歷史記憶，具備50年代戲院建築樣式，同期戲院拆除殆盡，更顯北斗遠東戲院的可貴，電影放映機等設備和文物保存完整，因此有保存價值。

北斗遠東戲院2014年被提報文化資產，提報人是當時八卦山文化協會理事長蔣敏全。他說，北斗遠東戲院是清末北斗秀才許從龍的家族花園「梅亭」，許從龍在梅園興建「鵲館」授課講學，北白川宮能久親王曾路過暫住一晚，許從龍家族把花園土地「寄付（捐）」給日本政府，先後建造北斗辨務署、北斗郡務所、北斗兒童公園，最後改建為北白川宮紀念公園。

蔣敏全表示，台灣光復後，北斗鎮公所接收紀念公園，鎮民代表會認為「北斗座（戲院）」太小，不如拆除日本親王紀念公園興建戲院，鎮公所欣然同意提供土地並出資占兩成，許從龍的兒子許耀找北斗士紳集資八成，興建戲院命名為「遠東」，曾盛極一時；後來戲院沒落，鎮公所想收回興建停車場，提起拆屋還地的行政訴訟，被2018年10月最高行政法院駁回，全案定讞，保住遠東戲院。

北斗遠東戲院位在市中心，建齡67年，地坪423.33坪。彰化縣文化局今天表示，依據修復及再利用計調查報告，建議可作為電影放映設施設備與歷史文件組成的常態性展示教育空間，部分為商業空間，北斗學校和鎮民都能利用，文化局將向文化資產局申請修復工程的規畫設計經費。