南投2千名高中職學生打靶訓練 學生關心兵役延長
南投縣高中職校學生實彈射擊最近陸續舉行，共有10所學校、2千多名學生到靶場體驗射擊，參與學生說，平時在學校預習射擊課程，原本對打靶很有信心，到了靶場後，體驗真槍實彈，感受很不一樣，兵役從4個月延長到1年，也成學生關切話題。
參與學生實彈射擊體驗的共有南投高中、中興高中、南投高商、埔里高工、暨大附中、草屯商工、仁愛高農、旭光高中、五育中學及弘明實中等10所學校，14日起陸續到靶場射擊訓練。
學生頭戴鋼盔、穿防彈背心，接觸真槍實彈，過程要求嚴謹，趴在地面上，汗水和霧氣讓眼睛瞄準困難，扣動扳機子彈出後強大的後座力和此起彼落的槍聲，短短5分鐘射擊過程，讓學生留下深刻印象。
陳姓學生說，射擊訓練讓他對全民國防有更清楚的認識，也瞭解到國防的重要，如果每年都可以參加打靶，一定會參加。
許多學生也對兵役從4個月延長到1年有點擔心，尤其兩岸關係緊張，服役時間延長和戰爭也成學生關切焦點。張姓學生說，大家要有國防安全意識，更希望台灣遠離戰爭風險，不要犧牲幾十年建設成果。
教育部南投縣聯絡處軍訓督導鄭坤鑫上校說，學生參與體驗射擊，秉持「安全第一」的原則持續進行，藉由學生真槍實彈的技能操作，更能體驗戰場情景，凝聚師生的全防教育共識，也是厚實國防、強化防衛實力的基礎。
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