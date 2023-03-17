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南投草屯親子共融公園今動土 預計明年完工

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
草屯親子共融遊憩運動公園今由縣長許淑華主持開工典禮，工期預計350天，明年可完工啟用。圖／南投縣政府提供
草屯親子共融遊憩運動公園今由縣長許淑華主持開工典禮，工期預計350天，明年可完工啟用。圖／南投縣政府提供

南投縣繼名間、 竹山後，縣府斥資5000萬元在草屯鎮植物公園舊址打造「草屯親子共融遊憩運動公園」，今天由縣長許淑華主持開工典禮，工期預計350天，明年可完工，未來將提供地方全年齡皆可使用的遊憩主題公園。

南投縣推動「一鄉鎮、一共融公園」，繼名間親子生態園區及竹山竹夢親子公園後，草屯親子共融公園的動工，讓鎮民非常振奮，公園各項設施不只考慮到孩子成長的空間，也注重長輩在地安老的公共設施，讓老中青三代全年齡層都能遊玩，未來機能會更加完善，提供草屯居民更好的休閒去處。

縣長許淑華表示，草屯鎮親子共融公園附近有台灣工藝文化園區及草屯手工藝產業園區，是草屯文化重心發展區域，公園除了融入地方文化、產業特色，也保留原有草地，讓孩童可以在寬廣空間盡情奔跑，是一座結合景觀、生態、歷史、文化及親子遊憩等多元功能的公園。

立委馬文君說，縣長許華努力把南投打造為宜居城市，未來各鄉鎮都將規畫親子共融公園，讓孩子接觸大自然，也能增加運動及親子互動的機會，鎮長簡景賢也表示，從名間親子生態園區吸引的人潮可以知道民眾的需求，期待草屯親子共融公園能早日完成。

親子公園包含共融兒童遊戲場、滑輪賽道區、成人體健區及旋轉搖擺區等，以貨櫃疊疊樂滑梯、擺盪大索、攀爬網及旋轉設施連結各功能遊戲區，提供不同使用強度性質的遊樂設施，更針對無障礙空間及無障礙遊戲區做適當的空間設計，提供全年齡及共融需求。

草屯親子共融遊憩運動公園今由縣長許淑華主持開工典禮，工期預計350天，明年可完工啟用。圖／南投縣政府提供
草屯親子共融遊憩運動公園今由縣長許淑華主持開工典禮，工期預計350天，明年可完工啟用。圖／南投縣政府提供
草屯親子共融遊憩運動公園今由縣長許淑華主持開工典禮，工期預計350天，明年可完工啟用。圖／南投縣政府提供
草屯親子共融遊憩運動公園今由縣長許淑華主持開工典禮，工期預計350天，明年可完工啟用。圖／南投縣政府提供
草屯親子共融遊憩運動公園今由縣長許淑華主持開工典禮，工期預計350天，明年可完工啟用。圖／南投縣政府提供
草屯親子共融遊憩運動公園今由縣長許淑華主持開工典禮，工期預計350天，明年可完工啟用。圖／南投縣政府提供

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